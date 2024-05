Serie C: la Cairese fa suo il derby ligure, 3-2 ai danni del Sanremo

Cairo Montenotte. Domenica 19 maggio, sul diamante di Cairo Montenotte, ha avuto luogo la più classica delle partite di baseball ligure che ha visto contrapposti i valbormidesi padroni di casa ed il Sanremo.

Un appuntamento per il quale non c’è bisogno di presentazioni e che non ha assolutamente deluso le aspettative! Partita dal punteggio stretto che ha visto difese e lanciatori protagonisti indiscussi.

Il match inizia subito bene per i valbormidesi che, durante il secondo inning riescono, grazie alle valide di Estrada e Bonifacino e agli ottimi contatti di Ferruccio e Marenco, a portare il risultato sul momentaneo 3 a 0.

La partita procede sino ad arrivare al 4 inning nel quale, a causa di alcuni errori e di una valida extrabase, il Sanremo riesce ad accorciare le distanze portandosi pericolosamente sul 3 a 2.

Da questo punto in poi la partita cambia e le difese diventano le vere protagoniste. Ottime le giocate da parte di Bloise, Ferruccio e Franchelli che hanno risolto situazioni potenzialmente pericolose insieme al contributo dell’intero parco lanciatori con Castagneto autore di una grande partita da 10 strikeout rilevato poi da Buschiazzo, set-up, e dal closer Baisi che, nonostante il punteggio stretto, hanno saputo gestire perfettamente la parte finale dell’incontro. Incontro che si è concluso con la vittoria della Cairese per 3 a 2.

Una Domenica positiva, che dà continuità al lavoro delle ultime settimane; ci si aspettava una risposta da parte dei valbormidesi e, con i risultati di questi ultimi week end, la Cairese sta dimostrato il suo vero valore.

Domenica di riposo la prossima per i cairesi, con il campionato che riprenderà il 2 Giugno sempre a Cairo Montenotte, avversari i Jacks di Torino.

Anche l’Under 15 fa suo il derby savonese con il punteggio di 12 a 6 con il Finale. I ragazzi di Pascoli ritrovano concentrazione a partire dal monte di lancio, bene il partente Sechi rilevato dall’altrettante bravo Flores, 9 le eliminazioni al piatto per loro. Complessivamente tutta la squadra ha lavorato bene e, tra tutte le giocate, da sottolineare la bella assistenza in seconda di Bertolini che con l’eliminazione chiude la prima ripresa fermando quindi il tentativo di rimonta rivierasca; altrettanto bella l’eliminazione al volo di Palazzi in apertura del secondo inning. Finalmente anche le mazze hanno ripreso a cantare, spettacolari le battute da extra base di Giusto e Flores e altrettanto determinanti le valide di Sechi e Malatesta.

Un passo in avanti sottolineato dal tecnico Cairese: “Venivamo da due brutte partite era necessario cambiare l’inerzia della stagione. Sicuramente l’assenza degli infortunati Bogliolo e Gabbani pesano sul rendimento generale, ma i ragazzi hanno risposto positivamente e di questo siamo soddisfatti. Purtroppo la formula di quest’anno non ci aiuta a prendere il ritmo, ora abbiamo tre settimane di pausa anche per dare spazio al Torneo delle Regioni. Il prossimo impegna sarà il 12 giugno a Genova contro i Rookies”.

