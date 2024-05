Senso unico, aree ex cantieri e depurazione: al teatro di Pietra “la verità” della “Lista Indipendente”

Pietra Ligure. “La nostra verità”: è cosi che si intitola la serata al cinema teatro comunale, che la “Lista Indipendente per Pietra” ha organizzato per questa sera, venerdì 31maggio, alle ore 20,30, al cinema teatro comunale di Pietra Ligure.

“Sarà l’occasione – spiegano in una nota – per esporre tante immagini e copie di atti e documenti pubblici che hanno condizionato e stanno condizionando la vita dei cittadini e che potranno costituire, nel prossimo avvenire, l’oggetto delle attenzioni dell’amministrazione comunale della città. Sarà l’occasione per trattare i sette punti che noi consideriamo irrinunciabili e che abbiamo definito “fondamentali” per l’avvenire di Pietra Ligure”.

“In particolare, – aggiungono – “avremo modo di esporre i nostri obiettivi su argomenti decisivi come l’imposizione del senso unico sul lungomare centrale e sulle conseguenti ‘code’ di automobili che, ormai ‘cronicamente’, si formano a bloccare o rallentare il traffico della via Aurelia e le nostre determinazioni su ciò che ci impegniamo a fare in proposito, per risolvere la questione. Tratteremo anche di altri temi che sono stati e sono tuttora ‘controversi’, se non divisivi, come la destinazione delle aree del cantiere navale, che la Lista antagonista consentirebbe che fossero intensamente cementificate, mentre la nostra lista è unanime nel volerne una destinazione ove siano prevalenti le aree “verdi” e per servizi e parcheggi, rispetto ad un’edificazione intensiva e massiccia”.

Sottolineano dalla lista Indipendente pietrese: “In questa circostanza, risponderemo e daremo la nostra versione all’azione prevaricatrice compiuta dal sindaco, quando, sempre al cinema teatro comunale, in occasione della presentazione dell’idea progettuale sulle aree del cantiere indetta dal Comune di Pietra Ligure, fu negata, in chiusura della manifestazione ai cittadini presenti, la libertà di fare domande, osservazioni e di dissentire; in poche parole, fu negata la stessa libertà di parola a chiunque. Lo fu, in modo speciale, nei miei confronti, essendomi stato negato il “diritto ad intervenire”, ancorché sia consigliere comunale Ora gli risponderemo! Parleremo anche, tra le cose, di depurazione, di tasse e tributi comunali, di edilizia e del piano regolatore in elaborazione da più di vent’anni, di Santa Corona e del famoso e tanto auspicato ponte sul torrente Maremola che, tuttavia, il sindaco ha eliminato completamente dal programma delle opere pubbliche”.

“Per tutto questo invitiamo la cittadinanza ad essere presente: è un’occasione unica per conoscere la realtà delle cose come stanno veramente secondo …la nostra verità”, concludono.