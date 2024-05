Seconda Categoria, proseguono i festeggiamenti in casa Mallare. La dirigenza: “Queste soddisfazioni danno la forza per andare avanti”

Mallare. Una vittoria indimenticabile. È facilmente descrivibile in questa maniera l’affermazione ottenuta domenica pomeriggio dal Mallare in finale playoff che, sul proprio campo di casa, si è imposto nei confronti del Pallare con il risultato di 1-0. Al termine del match valso probabilmente il ritorno in Prima Categoria ad un solo anno di distanza (la palla ora passa alla federazione che dovrà stilare la graduatoria utile per i ripescaggi) all’Achille Agosto è esplosa la festa.

“Questa partita è il quadro della nostra stagione – ha affermato il presidente dei Lupi Luca Orsi -. Abbiamo disputato un ottimo primo tempo sapendo poi soffrire nella ripresa. Non avevo nessun dubbio di questa vittoria conoscendo il gruppo e i ragazzi: anche senza poterlo dire sapevo che avremmo vinto”.

In seguito a prendere la parola è stato il direttore sportivo del Mallare, Alex Bossolasco: “In estate il nostro obiettivo iniziale era quello di creare una squadra giovane per puntare ad avere i giocatori anche per i prossimi anni. Abbiamo avuto la fortuna di trovare tante persone disposte a mettersi in gioco, amicizie che ci hanno regalato questa emozione dopo un solo anno”.

Successivamente è stato il turno di Maurizio Orsi, vero e proprio tuttofare della società: “Sono 15 anni che sono nel Mallare. Avevamo celebrato la precedente promozione in Prima Categoria durante il periodo del Covid, motivo per cui non abbiamo potuto festeggiare come avremmo voluto. Ora ci auguriamo che ci ripeschino in Prima Categoria, le speranze sono buone. Noi festeggiamo comunque, per noi è come se avessimo vinto il campionato. Ci tengo a ringraziare tutti i dirigenti dedicando una menzione speciale a mia moglie che fa davvero di tutto; dalla magazziniera, al tagliare l’erba fino al preparare da mangiare per tutta la squadra. Grazie a lei e a tutti quelli che ci danno una mano a portare avanti questa società. È dura ma queste soddisfazioni danno la forza per continuare”.

Infine il direttore sportivo Bossolasco ha lasciato intendere che il prossimo anno gran parte della rosa verrà confermata: le operazioni sul mercato riguarderanno soltanto qualche innesto mirato.