Seconda Categoria, Pallare in finale playoff. Roso e Dotta: “Vittoria che significa tantissimo“

Pallare. 90 minuti (o 120 in caso di tempi supplementari) separano il Pallare dal sogno promozione. Dopo un’annata vissuta nelle zone nobili della classifica per i ragazzi di mister Roso è arrivato il momento della verità. In tal senso ieri è arrivato il primo segnale positivo: la vittoria di misura (1-0) contro la Rocchettese permetterà infatti a Boudali e compagni di disputare la finale playoff contro il Mallare.

Tra una settimana dunque andrà in scena il remake del match che ha visto il Pallare uscire sconfitto per mano della squadra guidata da mister Fiori in occasione dell’ultima giornata della regular season del girone B del campionato di Seconda Categoria (il sodalizio del presidente Isnardi è arrivato terzo venendo superato al fotofinish proprio dal Mallare).

“È una vittoria che significa tantissimo per noi – ha commentato mister Roso al termine della sfida contro la Rocchettese – perchè la sconfitta di domenica scorsa contro il Mallare ci pesa ancora. Avremmo dovuto vincere settimana scorsa per andare in finale, ma siamo andati in semifinale e ci siamo comportati bene. I ragazzi ci hanno messo il cuore e questo vuol dire tanto sia noi che per tutta Pallare”.

A fare eco al tecnico del Pallare è stato il suo vice Fabrizio Dotta, in panchina per sostituire il collega squalificato: “La qualificazione è importante per il gruppo considerando tutto quello che ha fatto durante la stagione. È un risultato che ripaga gli sforzi e i sacrifici”.

I due allenatori hanno concluso analizzando proprio la finale contro il Mallare di domenica prossima: “Sarà una partita che prepareremo come sempre fatto con i match disputati durante la stagione. Sarà una gara difficile contro una squadra forte. Ce la giocheremo, poi a decidere l’esito sarà il campo”.