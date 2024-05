Seconda Categoria, il Pallare e mister Roso ancora insieme. La società: “Se ci avessero detto a settembre che avremmo disputato la finale playoff non ci avremmo mai creduto”

Pallare. Una stagione estremamente positiva valsa una meritata riconferma. Al termine della finale playoff persa contro il Mallare mister Roso, dopo aver analizzato la gara, aveva lasciato intendere che il suo rapporto con il Pallare sarebbe potuto proseguire.

La società dunque, incassata la disponibilità del tecnico, non ha perso tempo e, nei giorni scorsi, ha annunciato che sarà ancora lui a guidare il sodalizio valligiano in occasione della prossima stagione.

Di seguito ecco la nota diramata dal club: “Dario Roso sarà ancora l’allenatore del Pallare Calcio il prossimo anno. Grazie Dario e buon campionato da parte di tutti i giocatori e dirigenti”.

La società del presidente Isnardi, attraverso un post diffuso sui social, ha anche ringraziato i giocatori e lo staff tecnico per l’impegno profuso durante la stagione calcistica da poco conclusasi: “Se ci avessero detto a settembre che avremmo disputato la finale playoff per salire di categoria non ci avremmo mai creduto. Per questo ringraziamo ogni singolo giocatore, mister Dario Roso, e mister Fabrizio Dotta, l’allenatore dei portieri Alberto Sala e il mitico massaggiatore Agostino Bozzolasco. Tutto questo è stato possibile grazie ad ognuno di voi”.