Albenga. “Ogni giorno parlo con molti genitori albenganesi che mi raccontano i problemi della città. Uno di questi riguarda le scuole di via Degli Orti, dove da ben 10 anni sono ancora presenti le transenne che furono installate all’epoca dell’amministrazione Guarnieri per garantire la sicurezza dell’area”. Lo dichiara il candidato sindaco del centrodestra albenganese Nicola Podio.

“Inizialmente, il completamento dei lavori sarebbe dovuto avvenire pochi mesi dopo, ma fu interrotto a causa della caduta dell’amministrazione allora in carica. Dieci anni dopo, quelle transenne sono ancora lì, a testimonianza dell’incredibile mancanza di programmazione nonostante il tempo trascorso. In cinque anni di amministrazione, non è plausibile che non si siano trovati i fondi necessari, anche solo qualche migliaio di euro, per completare l’intervento di messa in sicurezza”.

“È inconcepibile che un problema così evidente e importante sia stato trascurato da chi ha il dovere di intervenire. Lo stesso discorso vale per le aree esterne alla scuola, soprattutto nelle zone dove i ragazzi escono per giocare all’aria aperta e che oggi versano in uno stato di degrado assolutamente inaccettabile. La mia amministrazione non ha l’intenzione di sottovalutare queste situazioni. Queste manchevolezze danneggiano solo i nostri ragazzi e una buona amministrazione non può permetterlo”.