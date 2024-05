Savona, Stile Artigiano festeggia i 20 anni: “L’artigianato ha saputo applicare le nuove tecnologie, resisterà anche all’intelligenza artificiale”

Savona. Edizione numero 20 per Stile Artigiano, che da ieri e fino a domani propone, nelle aree pedonali di via Manzoni e corso Italia, laboratori, eventi ed esposizioni alla scoperta della ceramica grazie all’evento targato Confartigianato. E l’occasione per celebrare il traguardo dei 20 anni è arrivata questa mattina, in un appuntamento presso il ristorante Bino proprio per analizzare i punti di forza della manifestazione e le prospettive future.

“Stile Artigiano compie 20 anni grazie al supporto dei Comuni che hanno sempre sostenuto questa manifestazione – commenta Franco Floris, vicepresidente di Confartigianato Savona – alle associazioni, ai nostri dipendenti e collaboratori che hanno lavorato tantissimo per la sua riuscita. E poi naturalmente alle nostre imprese artigiane, che in 20 anni hanno ‘tenuto botta’ con tutti i problemi che ci sono stati, dal Covid a una serie di problematiche che ne hanno condizionato l’attività. Hanno saputo applicare le nuove tecnologie, si sono modificati mantenendo passione e impegno, sono stati capaci di crescere e migliorarsi mantenendo un contatto con il territorio che è fondamentale. Credo che la crescita di un territorio vada di pari passo con quella della piccola e media impresa, e gli artigiani sono parte integrante di questo territorio”.

Una manifestazione che si è consolidata negli anni, spiega il vicepresidente della Camera di Commercio Alessandro Berta: “L’artigianato in provincia di Savona, ma in generale in tutte le province, riveste un’importanza sia dal punto di vista economico che dal punto di vista delle opportunità lavorative e degli sbocchi di lavoro. Quello che caratterizza questi 20 anni è un cambiamento dell’artigianato: gli artigiani rimangono, ma riescono a sfruttare nuovi materiali e tecnologie. Anche nell’ambito delle ricerche fatte, ad esempio, rispetto all’incidenza della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale sulle professioni da qui al 2030, l’artigianato collegato alle nuove tecnologie è uno dei comparti che non perderà posti di lavoro. E questo è molto importante”.

Stile Artigiano è, secondo il sindaco di Savona Marco Russo, “un appuntamento di valorizzazione del nostro artigianato come componente fondamentale dell’economia della città. E’ molto importante valorizzare la capacità creativa e di lavoro che l’artigianato esprime, e quindi come modello non solo di crescita economica ma anche di valorizzazione del territorio. Questo appuntamento, che da due anni si inserisce nel Festival della Maiolica a sottolinearne nuovamente la valenza complessiva, è una buona notizia per tutti noi”.

E una festa per i 20 anni di Stile Artigiano non poteva che avvenire nel segno dei prodotti artigianali, nel caso specifico quelli del Pastificio Fiorini di Varazze. Con una particolarità, l’utilizzo dell’Acqua di Calizzano per realizzare gli spaghetti: “Il progetto nasce in primis dalla volontà di fare rete da parte di due aziende del territorio – spiega il titolare del pastificio, Federico Fiorini – e poi dalla volontà di migliorare la nostra linea di pasta trafilata al bronzo inserendo una acqua minerale come materia prima. Non succede spesso, ma secondo noi è molto importante: dona all’impasto una qualità superiore”.

Stile Artigiano prosegue fino a domani: qui il programma completo.