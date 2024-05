Savona, spiagge pronte ma l’estate tarda a partire: la fine della scuola a metà giugno non aiuta

Savona. “Colpa della mareggiata di novembre”, “Le scuole finiscono troppo tardi, metà giugno siamo già avanti con la stagione”. Sono questi i campanelli d’allarme lanciati da alcuni gestori degli stabilimenti balneari di Savona in riferimento al ritardo della partenza dell’estate 2024.

Se è vero che manca meno di un mese all’inizio ufficiale della stagione estiva è altrettanto vero, che da sempre, le prime tintarelle si prendono già nel mese di maggio. Ombrelloni, sdraio e bar aperti per far si che la clientela amante del sole e del mare possa già “sentirsi a casa” anche nel mese mariano.

Però nonostante gli stabilimenti balneari siamo entrati a pieno regime già da qualche settimana l‘estate 2024, almeno a Savona, non sembra decollare: “Siamo un po’ in ritardo quest’anno ma purtroppo la mareggiata ci ha fatto veramente troppi danni, stiamo ancora sistemando le ultime cose – affermano in coro i gestori dei Bagni Aurora e dei Bagni Iris, che si trovano nella Passeggiata Walter Tobagi – siamo i due stabilimenti più colpiti: abbiamo dovuto comprare nuovamente frighi, stufe, e tanto altro, una spesa non indifferente”.

Ma a tardare l’avvio della stagione non è solo la problematica della mareggiata. Un maggio pazzerello, con temperature sotto la norma, e un calendario scolastico che non aiuta: “Prima era marzo il mese considerato pazzo, quest’anno invece il quinto mese dell’anno ha portato tanta pioggia e basse temperature – affermano i gestori degli stabilimenti balneari – noi siamo pronti nonostante le difficoltà, ma il clima così instabile non aiuta, anzi”.

“Il grosso problema, a mio avviso, è però anche la fine della scuola troppo avanti rispetto a quando dovrebbe partire la stagione – afferma il titolare dei Bagni Savona, in settimana non si vede nessuno e nel week end ancora troppa poca gente. Tra compiti da fare, esami scolastici, comunioni, cresime e vari impegni durante il mese di maggio è difficile riempire le spiagge così come almeno metà giugno”.

“Non bisogna sottovalutare questo problema – prosegue – ieri che era una domenica di fine maggio, con un bel sole le spiagge erano semi vuote. Quindi il problema vero non è la mareggiata o il tempo brutto ma gli impegni scolastici. I genitori tendono a non venire in spiaggia quando ancora c’è la scuola di mezzo – concludono i Bagni Savona – a nostro avviso dovrebbero terminare prima le elezioni e di conseguenza gli esami“.