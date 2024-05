Savona, si conclude la campagna elettorale per le europee di FdI: un centinaio di persone alla festa

Savona. Questo pomeriggio (31 maggio), presso il ristorante “Green” di Savona, si è conclusa la campagna elettore per le europee di Fratelli d’Italia.

Presenti i candidati liguri del partito, l’albenganese Antonella Tosi e Stefano Balleari, il Coordinatore regionale l’Onorevole Matteo Rosso, il Coordinatore provinciale Claudio Cavallo e il Coordinatore cittadino di Savona Filippo Marino.

“Sono stanco ma felice – commenta Balleari – sono orgoglioso e onorato che la premier Giorgia Meloni mi abbia messo come candidato in Liguria”.

“Mi aspetto un riconoscimento da parte di tanti per il grande lavoro svolto da ognuno di noi soprattutto per ciò che ha fatto la Meloni”, prosegue il candidato.

“La campagna è stata contraddistinta da una caratteristica che accompagna i miei 20 anni di percorso politico amministrativo che è stata quella dell’ascolto – prosegue – ho ascoltato le esigenze dei cittadini, di tutti i tipi di imprese, associazioni e ordini professionali”.

“Non ho fatto come al solito promesse – conclude – ma ho promesso come al solito che mi sarei impegnato per cercare di risolvere problemi che mi sono stati proposti”.

La serata, alla quale hanno partecipato un centinaio di persone, è iniziata con l’ascolto dell’Inno di Mameli.