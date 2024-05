Savona Pride, Arcigay e Please Savona Rainbow: “Manifestazione apartitica, ma politica. Un evento pieno di amore”

Savona. “Siamo davvero felici delle partecipazioni di diversi partiti locali, arrivate tramite comunicati stampa e non solo. Ci teniamo a ricordare che il Savona Pride è una manifestazione apartitica ma è ovviamente una manifestazione politica, come lo sono tutte le iniziative volte alla rappresentanza e alla lotta per i diritti”.

Così Arcigay Savona e Please Savona Rainbow ricordano il primo Pride che si terrà domani a Savona: “Cogliamo l’occasione per invitare al primo Savona Pride tutte le persone, savonesi e non: sarà un evento pieno di amore, vi aspettiamo”.

Il Partito Democratico “appoggia convintamente il Savona Pride – dichiarano dalla federazione provinciale del PD -. L’articolo 3 della Costituzione sancisce con nettezza, tra le altre cose, l’uguaglianza dei cittadini e attribuisce allo Stato il compito di rimuovere ogni ostacolo che impedisca il pieno sviluppo della persona. Siamo e saremo sempre al fianco di chi manifesta per affermare e per estendere i diritti. Per questo facciamo i complimenti agli organizzatori del Savona Pride. Domani sarà una bella giornata per chiunque abbia a cuore le libertà e i diritti”.