Savona, mercoledì torna la Fiera di Santa Rita

Savona. Torna anche quest’anno, il 22 maggio, la tradizionale fiera di Santa Rita a Savona, nell’omonima zona del quartiere Oltreletimbro. Mercoledì la città della Torretta festeggia Santa Rita da Cascia.

Nella chiesa si terrà la benedizione delle rose. A mezzogiorno sarà recitata la supplica alla “Santa della Misericordia”, invocata anche come donna del dialogo e della riconciliazione.

Per il quartiere sarà un giorno di festa. Decine di bancarelle animeranno e coloreranno le vie. Saranno disposte, per la prima volta quest’anno, in un circuito ad anello (piazza della Consolazione, via Collodi, via Tasso, via De Amicis). Via Aleardi sarà l’area dedicata alle associazioni del quartiere e del territorio.

LA TRADIZIONE

La devozione a Rita è oggi più che mai sentita e la rosa benedetta, con la sua bellezza, la sua fragilità e il profumo ma sempre circondata di spine, ben rappresenta la realtà umana. Sacro e profano si mescolano in una giornata in cui ognuno celebra i propri riti, rivive i ricordi e ne crea di nuovi per affrontare un futuro sempre più incerto.

Perché la rosa? In punto di morte Rita chiese ad una sua cugina, venuta in visita da Roccaporena, di portarle due fichi e una rosa dall’orto della casa paterna. Benché in inverno, tornata a casa la giovane parente trovò in mezzo alla neve una rosa e due fichi. Stupefatta, ritornò a Cascia per portarli a Rita. Questo prodigio è reso attendibile da diverse testimonianze raccolte nel processo per la beatificazione nel 1626. Il miracolo fa di Rita la santa dei casi impossibili.