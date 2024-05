Savona, la Cgil aderisce al primo Pride in memoria di Penelope Please

Savona. “La Cgil di Savona aderisce al primo Pride nella città di Savona in memoria di Penelope Please, che sabato 1 giugno attraverserà le vie della città capoluogo, in una giornata di rivendicazioni, di lotta, di liberazione e di festa. Partecipiamo , aderiamo e contribuiamo al Pride con grande convinzione e un forte appello rivolto a tutte le persone che si riconoscono in uno Stato laico che ha il dovere di garantire pari dignità e diritti a tutte le persone, a prescindere dalle caratteristiche”. Lo scrive, in una nota, la Cgil di Savona.

“Sin dalla nascita della Cgil, nel 1906, ogni passo avanti per migliorare la condizione dentro e fuori i luoghi di lavoro si è ottenuto non in solitudine ma con la forza della collettività. Siamo convinti che questa sia la via per difendere i diritti, conquistarne di nuovi e dare forza a chi da solo non ne ha. Viviamo un momento politico in cui, migranti, donne e le persone LGBTQIA+ sono sempre più oggetto di attacchi”, fanno sapere.

“Non possiamo restare inermi. Da qui l’appello a battersi, assieme a noi, assieme a tutte e tutti coloro che sono contro ogni forma di discriminazione, per i diritti civili, l’autodeterminazione delle persone, per superare il clima di odio e di intolleranza che si respira nel nostro Paese nei confronti di ogni forma di differenza, per respingere gli attacchi ai diritti delle persone”, concludono.