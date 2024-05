Savona, incidente a Zinola: auto impatta contro semaforo. Trentenne in codice rosso al San Paolo

Savona. Aggiornamento ore 20.30. L’uomo alla guida (di circa 30 anni) , in stato di ebrezza, è stato trasportato in pronto soccorso al San Paolo in codice rosso. L’altro passeggero non ha riportato ferite.

E’ di poco fa la notizia di un incidente al fondo di via Nizza a Zinola, adiacente alla chiesa di Santo Spirito e Concezione, dove un’ato avrebbe impattato contro un semaforo.

E’ ancora da chiarire la dinamica ma dalle prime informazioni il semaforo è pericolante per questo si è reso necessario l’intervento della polizia locale oltre che a quello dei vigili del fuoco e del 118.