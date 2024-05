Savona: in attesa del Pride del 1^ giugno ecco la “Pride Week” con eventi, proiezioni cinematografiche, mostre, DJ set e tanto altro

Savona. In attesa del primo Pride savonese, il 27 maggio inizierà la “Pride Week”.

“Eventi, proiezioni cinematografiche, mostre fotografiche, DJ set e tanto altro animeranno la città e consentiranno di scoprire la comunità LGBTQIA+, attraverso il contributo del nostro amico Marco ‘Penelope Please’, esponente di spicco dello spettacolo italiano e Miss Drag Queen 2022”, spiegano gli organizzatori.

Di seguito gli appuntamenti:

– 27 Maggio ore 18:30 presso Nuovofilmstudio “SIAMO NATI TUTTI NUDI, TUTTO IL RESTO E’ TRAVESTIMENTO”. Proiezione del film Prima Donna – Inaugurazione della mostra fotografica di Alberto Terrile con protagonista Marco “Penelope Please” organizzata dallə amichə di Marco con la partecipazione di Please Savona Rainbow;

– 28 Maggio alle ore 15:15 e alle ore 21:00 presso Nuovofilmstudio proiezione del film “20.000 specie di api”; alle ore 18:00 proiezione del film “Estranei”;

– 29 Maggio alle ore 15:30 e alle ore 21:00 presso Nuovofilmstudio proiezione del film “Estranei” ; alle ore 18:00 proiezione del film “20.000 specie di api”;

– 29 Maggio dalle ore 19:30 presso la Raindogs House “Bianco party – Dj Caledonia Asbesthos”;

– 30 Maggio dalle ore 18:00 presso Spazio Selvatico e True Love (piazza Vacciuoli) sarà inaugurata la mostra “Shining Through (True Colors) Un viaggio nei mille colori di Marco Marras Casu” organizzata dallə amichə di Marco con la partecipazione di Please Savona Rainbow . Dj set a cura di Keller.

“Esponete le vostre bandiere arcobaleno, condividete il vostro colore, partecipate con noi a questo primo grande evento per i Diritti”, spiegano ancora gli organizzatori.

La manifestazione è promossa da Arcigay Savona e Please Savona Rainbow, in collaborazione con il Comune di Savona e con il contributo di diverse associazioni, realtà e persone sul territorio.