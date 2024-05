Savona, il Bacigalupo apre i cancelli a centinaia di studenti per la festa di fine anno: “Il sogno è organizzare concerti”

Savona. Il 7 giugno lo stadio Bacigalupo di Savona apre i cancelli a centinaia di studenti per la festa di fine anno scolastico. All’High School Festival i protagonisti saranno gli studenti delle scuole superiori di Savona.

La festa inizierà alle 14 e finirà all’1 di notte. Dj set, palco aperto ai gruppi delle scuole, schiuma volley, beer pong sono alcune delle attrazioni della giornata e non mancherà l’area ristoro.

L’evento è stato organizzato dai rappresentanti degli studenti: “Sarà una giornata di divertimento e sport – ha spiegato Bertrand Viti, uno dei gestori dell’impianto sportivo -. Siamo contentissimi perchè finalmente lo stadio è fruibile per i nostri ragazzi con questa manifestazione che speriamo abbia successo. Ringrazio il Comune di Savona per la disponibilità, per aver creduto in questa festa e che lo stadio possa essere usato anche per attività extra sportive”.

La speranza dei gestori è che questo sia il punto di partenza verso l’organizzazione di grandi eventi già dalla prossima estate: “Partiamo in sordina come è nostro stile per testare la struttura e avere un primo riscontro. Questo evento è rivolto solo ai ragazzi – sottolinea Viti -, ma speriamo che questa iniziativa possa far comprendere le potenzialità della struttura a eventuali sponsor per ripristinare alcune parti dello stadio e renderlo fruibile anche per eventi più grossi. Potenzialmente potrebbe ospitare 10mila persone, ma servono i soldi per realizzare gli interventi. La nostra volontà è ospitare concerti“.

Nel frattempo oltre agli allenamenti di calcio, lo stadio è stato anche usato da pattinatori, ciclisti e dalla sezione arbitri di Savona: “Il Comune ha richiesto alle società di calcio chi ha interesse per giocare la stagione prossima, una volta ricevute le risposte si valuterà se iniziare con la sistemazione del prato in vista delle partite, nell’attesa del campo sintetico”.