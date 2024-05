Savona, Franco Astengo: “Il nostro appello per un quadro unitario a centrosinistra e civici ha ricevuto significative adesioni”

Savona. Il nostro appello, riportato di seguito, ha ricevuto significative adesioni di esponenti della politica e della cultura che sono stati protagonisti, nel recente passato, di esperienze di elaborazione e di riflessione politica che hanno fornito esiti importanti come nel caso delle elezioni comunali di Savona del 2021. Questo documento fa parte di una iniziativa che intendiamo portare avanti per mantenere e sviluppare una tensione unitaria tra i soggetti (associati e singoli) portatori di comuni istanze democratiche e progressiste in previsione delle ulteriori difficili scadenze che ci attendono.

Al di là del procedere dei meccanismi giudiziari in corso nella dimensione regionale, la prossima tornata elettorale amministrativa si svolgerà con al centro un vero e proprio terremoto del sistema di potere che per decenni ha permeato la vita politica ed economica della regione.

A giudizio di chi scrive al centro del confronto elettorale devono esserci i temi del sistema infrastrutturale legato alla portualità, la sanità e questioni specifiche di grande rilevanza come quella riguardante l’installazione della nave-rigassificatrice nella rada di Vado Ligure.

Noi sottoscrittori di questo documento facciamo appello alle forze democratiche e costituzionali perché concordino un quadro unitario attorno ad alcuni principi di fondo sui temi di carattere generale cui, anche le liste locali, pur nella loro specifica autonomia progettuale e politica, si possano riferire per questa prossima tornata.

Come temi prioritari per la nostra provincia proponiamo i seguenti:

1) invecchiamento della popolazione e deficit demografico

2) infrastrutture per le quali è necessario sviluppare un progetto di equilibrio tra l’uscita dall’isolamento e l’orientamento verso le direttrici di traffico (non soltanto per le merci) ferroviario, stradale, marittimo;

3) importanza di tre settori: quello portuale, quello turistico e quello sanitario che possono rappresentare un nuovo volano di sviluppo a condizione che si superino ristrette visioni corporative e privatistiche;

4) rilancio di una capacità programmatoria degli Enti locali da inserire in un contesto di riferimento comprensoriale in cui porre la costruzione di un adeguato livello di governo di area vasta: un livello di governo, oggi, reso praticamente inefficace dalla riduzione della Provincia a ente di secondo grado.

Per quel che riguarda le elezioni europee la nostra attenzione a questi punti strategicamente definiti per il piano locale va collegata ad una idea di prospettiva sovranazionale nella quale le istituzioni assumano una funzione di effettiva concreta rappresentanza in una visione di democrazia europea da perseguire con grande impegno sui temi della pace, dell’integrazione economica e sociale, del superamento di pericoli di ritorno ad antistoriche chiusure di tipo nazionalista.

Sergio ACQUILINO, Renato ALLEGRA, Francesca ASTENGO, Franco ASTENGO, Carlo BECCE, Giancarlo BERRUTI, Stefano BOSIO, Maria Gabriella BRANCA, Danilo BRUNO, Maria Teresa CARBONE, Giorgio CASTELLARI, Davide CAVIGLIA, Vito D’AMBROSIO, Alberto DELFINO,Franca FERRANDO, Michele FERRANDO, Elio FERRARIS, Antonio FERRO, Alessandro GAMALERI, Bruno GEIDO, Biagio GIORDANO, Lia GIRIBONE, Sergio LUGARO, Guglielmo MARCHISIO, Jacopo MARCHISIO, Bruno MARENGO, Giuseppe MILAZZO, Mario MOLINARI, Mario NOBERASCO, Daniela PONGIGLIONE, Pino RAIMONDO, Donatella RAMELLO, Adalberto RICCI, Francesco ROSSELLO, Antonio SCHIZZI,Giovanna SERVETTAZ, Claudio TAGLIAVINI,Giancarlo TORELLO, Sergio TORTAROLO, Anna TRAVERSO, Antonio VALLARINO, Maria Rita ZANELLA, Dario ZUCCHELLI.

Franco Astengo