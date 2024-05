Savona, “Festa in Sistina” con i ragazzi delle scuole

Savona. Anche quest’anno il Complesso Museale della Cattedrale e Cappella Sistina, unitamente al Servizio per la Pastorale Scolastica della Diocesi di Savona-Noli, organizza la “Festa in Sistina”, un evento dedicato agli istituti che hanno partecipato al “Natale in Cattedrale” e in particolare all’allestimento delle cappelle laterali nel periodo natalizio. Un’esposizione creativa a carattere presepiale, con una sottolineatura interculturale e inclusiva, carica di energia e positività, ha occupato per più di un mese gli spazi messi a disposizione nella Cattedrale per le classi aderenti all’iniziativa.

Scenografie fresche e di impatto a volte forte hanno permesso ai visitatori, fedeli e turisti di esprimere anonimamente la propria emozione con un invito a tema: la nascita, la speranza, la pace. La risposta straordinaria della gente di passaggio ha permesso di raccogliere più di 400 messaggi, dai più semplici e frettolosi ai più elaborati e profondi.

In vista della chiusura dell’anno scolastico in corso è tempo di coinvolgere le classi protagoniste per vivere insieme, mercoledì 22 maggio dalle ore 10 alle 11:30, un momento di gioiosa ospitalità nella cornice dell’elegante cappella roveresca e nella serenità spaziale del Chiostro Francescano. Un contributo musicale accompagnerà l’evento e sarà offerto dagli alunni e dai docenti della classe 3A della scuola secondaria di primo grado e della scuola primaria Santuario dell’Istituto Comprensivo Savona I “Don A. Gallo”.

Il Complesso della Cattedrale sta portando a termine un proficuo e intenso anno scolastico ricco di visite con attività museali ad esse integrate. Uno dei temi preponderanti scelti dai docenti per gli alunni è stato il bicentenario dalla morte di papa Pio VII, con la visita agli Appartamenti della sua prigionia. Il numero di studenti incontrati in generale è aumentato notevolmente rispetto allo scorso anno scolastico.

Un particolare incremento dell’attività didattica riguarda anche l’inserimento di studenti PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) che hanno visto impegnati con energia creativa una decina di studenti dell’Istituto Mazzini – Da Vinci in attività grafico creative e di animazione nelle attività museali e ai quali va il dovuto riconoscimento di tutto il gruppo di lavoro e di cura dell’attività museale.