Savona, don Lupino: “Per il Papa i gay fuori dai seminari? Se scarti qualcuno allora la ecclesiologia non è valida”

Savona. “Bisogna che vengano fatte delle scuse alla comunità dei gay o dal Papa, qual ora avesse effettivamente detto quelle frasi, oppure da chi le ha fatte uscire o interpretate male. Bisogna assolutamente censurare il tutto. Mi stupisco che quelle brutte affermazioni siano uscite veramente dalla bocca da Papa Francesco, ma in ogni caso mettono in risalto un problema ben più grosso”. Queste le parole di don Giovanni Lupino, prete della diocesi di Savona-Noli e Rettore della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, in riferimento al duro attacco che il Santo Pontefice avrebbe fatto contro la presenza di omossessuali sei seminari : “c’è già troppa frociaggine, meglio non accogliere i gay nei seminari“.

Parole che non sarebbero dovute nemmeno uscire, infatti l’incontro, di lunedì scorso con gli oltre 200 vescovi italiani, era a porte chiuse. Riunione che ha aperto, nell’Aula del Sinodo, l’assemblea generale della Cei e durante la quale Papa Francesco si sarebbe lasciato andare a termini molto coloriti e a chiedere con insistenza una maggiore selezione negli accessi ai seminari. “Questa vicenda ne nasconde una ancora più grossa – prosegue don Lupino – a prescindere dal fatto che quel termine romanesco lo usava anche mio papà, che era sardo, e già oltre 60 anni fa lo rimproveravo”.

“Il diritto canonico parla chiaro, e indica senza mezzi termini che il sacerdote deve essere sano di corpo e di mente, ed etero, insomma quasi Rambo, un vero maschio – ironizza – non possiamo continuare sulla linea che i sacerdoti devono essere “quasi” perfetti perché allora essere gay implica il fatto di non essere perfetti? Oppure se siamo disabili nemmeno? Gesù non ci ha insegnato questo”.

“Il problema della formazione del clero è enorme, bisogna superare tutti i pregiudizi che abbiamo sulle caratteristiche che deve avere un prete per essere “idoneo”“.

“Così si escludono i disabili, i gay e soprattutto le donne – prosegue il sacerdote – bisogna decidere chi evangelizza e chi amministra i sacramenti, se scarti qualcuno allora posso dire che la ecclesiologia non è valida. Nella chiesa di Gesù Cristo non si scarta nessuno”.

I problemi della formazione nei seminari risalgono agli anni ’60, e non hanno escluso quello di Savona: “E’ evidente che che la chiesa è invitata a pensare ad un nuovo cammino di formazione, di orientamento – ci spiega il prete – il seminario di Savona ha iniziato la sua crisi nei primi anni ’70 e ciò ha portato alla sua chiusura”.

“Bisogna avere il coraggio di affrontare questi problemi, altrimenti si dicono sciocchezze – prosegue Lupino – a Savona invece prevale la rimozione dei problemi. Noi abbiamo il dovere di riscrivere la storia. Nel nostro seminario tra il 1973 e il 1974 si è verificata la tragedia di un teologo che è stato espulso, ed era Giampiero Bof. Sapete qual è stato il suo grande errore? Occuparsi della riforma del seminario in base al documento stipulato dai vescovi sulla riforma dei seminari”.

“La chiesa non ha mai voluto affrontare veramente queste problematiche, vescovi compresi – conclude – ed è inaccettabile”.

Nel frattempo è arrivata una nota della sala stampa vaticana con le scuse di Jorge Mario Bergoglio: “Il Papa non ha mai inteso esprimersi in termini omofobi, e rivolge le sue scuse a coloro che si sono sentiti offesi per l’uso di un termine, riferito da altri”.