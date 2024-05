“Savona Capitale della Cultura”: 31 maggio il dialogo con gli studenti: al centro i giovani e l’innovazione

Savona. Nuove rotte per i giovani e l’innovazione: università, digitale e crescere collettivo.

E’ il tema dell’incontro che si terrà venerdì 31 maggio alle ore 18 nell’ambito dei tavoli tematici verso la candidatura di Savona a Capitale italiana della cultura 2027.

L’appuntamento si svolgerà presso la Sala Borsellino dell’istituto Ferraris Pancaldo (Via alla Rocca 35) e sarà occasione per presentare idee e progetti utili per la preparazione del dossier di candidatura, parlare del ruolo dei giovani nel territorio e disegnare insieme nuove visioni per

Savona.