Savona, “Aspettando le Miss” a Villa Cambiaso: il 7 giugno aperitivo, apericena e musica nel Giardino

Savona. Il mese di giugno a Savona inizia con due eventi scintillanti. Il 7, dalle ore 18.30, si inizierà ad aspettare le Miss in Villa Cambiaso (in Via Torino 10) con un magnifico Aperitivo nel Giardino della dimora storica.

Al costo di 20 euro si avrà la possibilità di avere un calice di Bollicine e l’apericena Firmata “Focaccia Bella Recco” il tutto contornato dalla musica Pop di Marco Caudullo.

Per il dopo apericena sarà presente il Cocktail Bar “Wath’sUP (www.facebook.com/whatsupsavona) che ci delizierà con drink ricercati.

La serata di venerdì 7 è il preambolo alla prima selezione Regionale di Miss Italia che si svolgerà, sempre in Villa Cambiaso, il giorno 8 giugno.

Per prenotare la serata di Venerdì 7 Giugno “Aspettando le Miss” potete farlo tramite questo link villacambiaso.it/aspettandolemiss: dove potrete sia prenotare, oppure già acquistare i Ticket per saltare la coda.