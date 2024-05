Savona, al via la mostra “ADI Liguria Sicilia sotto lo stesso sole” e il convegno “Esplorando Maiolica nell’Architettura”

Savona. Venerdì 10 maggio alle 10 in piazza del Brandale 2 a Savona si terrà il “Premio Festival della Maiolica 2024“, durante il quale verranno consegnati i 5 trofei realizzati nell’ambito del progetto Caterina Sambin Vetro & Ceramica, dai ragazzi della classe V R del Liceo Artistico, con il supporto di Quidam Srl e di Verallia, Stabilimento di Dego, grazie alla sinergia tra educazione artistica e tessuto imprenditoriale del nostro territorio.

I 5 premiati, i cui nomi verranno svelati durante le cerimonia di premiazione, sono stati selezionati tra realtà museali, manifatture artigiane storiche, start up, designer e progettisti che rappresentano l’eccellenza italiana nel mondo della ceramica.

I progetti dei premi sono stati disegnati dai 17 alunni della classe V R con indirizzo design del Liceo Artistico Arturo Martini di Savona. Ciascun progetto doveva prevedere elementi in vetro cavo, vetro piano e ceramica. Ciò in un’ottica di valorizzazione delle due risorse storiche locali dei distretti della ceramica e del vetro. Conclusa la fase di progettazione, e individuati 5 progetti con le caratteristiche più idonee per essere realizzati, è stata avviata la fase produttiva, resa possibile grazie alla collaborazione e all’esperienza di Quidam, azienda valbormidese specializzata nella lavorazione del vetro piano, che quest’anno ha deciso di aderire al progetto, insieme a un’altra realtà di spicco dell’industria del vetro della Valbormida, lo stabilimento di Verallia Italia Spa, sede di Dego, che ha accolto i ragazzi presso i propri spazi e messo loro a disposizione un numero illimitato di bottiglie che sono state lavorate per realizzare le parti dei trofei in vetro cavo.

Fondamentale per il progetto la partecipazione di Massimo Trogu, esperto di lavorazione del vetro e della ceramica, che ha coinvolto nomi di artisti importanti quali la pittrice Annamaria Pacetti e il pittore Walter Lepra.

Il progetto Caterina Sambin Vetro & Ceramica è nato nel 2021 dalla passione per il design dell’imprenditrice valbormidese, unita alla volontà di promuovere nei giovani la cultura artigianale tipica del nostro territorio, con un focus particolare su vetro e ceramica. “Nel corso di questi tre anni” ha dichiarato con soddisfazione Caterina Sambin “l’iniziativa ha contribuito a creare un dialogo proficuo e stimolante tra il mondo della scuola, del design, dell’arte, dell’artigianato, dell’industria, delle istituzioni, accendendo un faro su settori cruciali per la storia dell’economia e della cultura del nostro territorio, quali quelli del vetro e della ceramica, e che pertanto vanno tutelati e sostenuti a beneficio delle generazioni presenti e future”.

Il 10 maggio 2024, presso il Complesso Monumentale del Brandale, avrà luogo l’inaugurazione della mostra “ADI Liguria Sicilia, sotto lo stesso sole” alle ore 12:00. Organizzata dalla Commissione Tematica ADI “Handmade in Italy”, la mostra sarà parte integrante del Festival della Maiolica 2024 che si terrà dal 10 al 12 maggio, con orario di apertura dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

La mostra “Sotto lo stesso sole” offre un’occasione unica per ammirare le opere nate dalla collaborazione tra importanti designer italiani e talentuosi artigiani siciliani e liguri. Questa esposizione mette in evidenza un intenso scambio di conoscenze, cultura e tradizioni, che si manifestano nell’arte della ceramica artigianale. Nonostante le differenze geografiche, le due regioni sono unite dall’elemento del sole, simbolo di energia creativa che alimenta la collaborazione tra designer e artigiani, creando una sinergia che supera i confini territoriali.

Le delegazioni dell’ADI, sia liguri che siciliane, hanno collaborato per creare uno spazio espositivo che celebra l’eccezionale maestria degli artigiani del settore ceramico e valorizza il talento creativo dei designer. Questo sforzo congiunto non solo evidenzia le competenze umane coinvolte, ma sottolinea anche l’importanza del processo di progettazione.

L’iniziativa dimostra un forte impegno nell’esplorare le potenzialità dei materiali e nel promuovere la massima espressione creativa attraverso un approccio innovativo e sostenibile, che valorizza la tradizione artigianale. L’esposizione riflette l’autenticità del Made in Italy, integrando ricerca e innovazione nel design italiano, e instaurando un dialogo dinamico e stimolante tra le arti.

All’interno della mostra saranno presenti pannelli illustrativi di due importanti progetti per la provincia di Savona: “Esplora, crea, il Museo come racconto vivente”, un’iniziativa didattica e culturale del Museo della Ceramica di Savona che stimola la creatività progettuale trasformandola in azione; e “Il Corso, Caterina Sambin Vetro & Ceramica”, sviluppato in collaborazione con il Liceo Artistico Arturo Martini di Savona, che si dedica a creare un ambiente fertile per la nascita di nuove idee e iniziative innovative nel campo del design, influenzando gli studenti e i futuri designer del distretto produttivo savonese.

L’evento ha ricevuto il Patrocinio di ADI – Associazione per il Disegno Industriale, il Comune di Savona, Il Museo della Ceramica di Savona e Confartigianato Savona.

Elenco Opere, Artigiani e Designer:

Alfabeto Produttore: Ninefifty Designer: Margherita Rui

Dejavour Produttore: Studio le Nid Designer: Luigi Patitucci

Estate Produttore: WayPoint./Fratantoni ceramiche Designer: Luca Costa/Stefania Russo

Etna Produttore: Improntabarre Designer: Andrea Branciforti

La Rocca dei Vasi Produttore: La Trinacria snc Designer: Studio Martinelli Venezia

Legami Produttore: Ceramiche Branciforti Designer: Moak/Andrea Branciforti

Triplex Produttore: Orografie Designer: Andrea Branciforti

Saxo-Phone Produttore: Aldo Toto Designer: Aldo Toto

Variazione 36 Produttore: Ceramiche Branciforti – La Trinacria Designer: Giada Coco/Michele Strano

Anciue! Produttore: La Casa dell’Arte Designer: Alfonso Femia

Arco Produttore: Ceramiche Pierluca Designer: Cristian Visentin

Dego Produttore: Giuseppe Mazzotti 1903 Designer: Giulio Iacchetti

Flautati Produttore: Ceramiche Pierluca Designer: Ugo La Pietra

Futurista Snello Produttore: Giuseppe Mazzotti 1903 Designer: Nicolaj Diulgheroff

Geco Produttore: La Casa dell’Arte Designer: Alfonso Femia

Gli Oggetti Produttore: Studio Ernan Design Designer: Lorenzo Prando e Riccardo Rosso

Makin Produttore: Giuseppe Mazzotti 1903 Designer: Alessandro Mendini

Sciamano Produttore: Ceramiche Pierluca Designer: Omar Tonella/Federica Delprino



L’11 Maggio 2024, presso la Sala Consiliare del Municipio del Comune di Savona, dalle ore 9:30, si terrà un convegno di spicco intitolato “Esplorando la Maioli- ca nell’Architettura: Un Percorso Multidisciplinare tra Design e Architettura”. Organizzato dalla Commissione Tematica ADI “Handmade in Italy”, l’evento offre un’opportunità senza pari per esaminare il ruolo della maiolica nell’architettura contemporanea e approfondire le intersezioni tra design, architettura e neuroscienze.

L’obiettivo principale del convegno è di incentivare gli architetti ad integrare l’uso della ceramica artigianale nelle loro creazioni, sottolineando il suo significato come autentico patrimonio culturale e produttivo italiano. Questa iniziativa mira ad evidenziare i valori sia progettuali che umani che emergono attraverso il dialo- go diretto con gli artigiani, offrendo la possibilità di creare opere uniche, capaci di arricchire i valori immateriali dei progetti architettonici.

Il programma del convegno presenterà un’ampia gamma di interventi da parte di esperti del settore, offrendo una panoramica completa su questo affascinante e rilevante argomento. Tra gli argomenti in programma: