Savona, al Priamar la consegna degli attestati di partecipazione al primo corso di formazione per assistenti familiari

Savona. Sabato 4 maggio presso la Cappella del Commissario Fortezza Priamar di Savona si è svolta, con la partecipazione l’assessore alle politiche sociali Riccardo Viaggi, la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione al primo corso di formazione per assistenti familiari, patrocinato dal Comune e promosso dall’Assocazione For Life.

Il corso era nato per rispondere al bisogno espresso da alcune famiglie per poter reperire figure qualificate per l’assistenza familiare.

Docenti esperti hanno accompagnato nel percorso formativo i partecipanti i quali con i vari argomenti, hanno potuto apprendere che l’assistenza domestica non è solo un lavoro, ma anche educazione e strumento di relazione.

Gli allievi del corso intensivo (seppur sinteticamente) hanno approfondito temi importanti sia sanitari che domestici, in linea con il contratto nazionale di riferimento.

L’Associazione For Life ringrazia i seguenti relatori: Cinzia Finocchi, medico specialista in neurologia); Marzia Taramasco, fisioterapista); Anna Riccardi, oss); Mariella Crudo, naturopata; Eraldo Ciangherotti, medico chirurgo; Roberta Negri, psicologa; Anna Meloni, infermiera specializzata; Patrizia Bettinelli, dietista; Berenice Mulgado, master in tanatologia; Simona Golin sicurezza lavoro HACCP-RSPP; avvocato Lordana Ermia, specializzata in Diritto civile, amministratrice di sostegno); avvocato Enrica Vezzoso, specializzata in diritto del Lavoro; i volontari del soccorso d’urgenza della Croce Bianca di Savona.

“Un particolare ringraziamento va al Comune di Savona ed i vari Uffici interessati, per la fiducia e l’accoglienza fin da subito dimostrata. Infine per l’adesione motivata di tutti gli allievi di varie nazionalità di origine, per il raggiungimento della cultura lavorativa”.

Sono già pervenute diverse le richieste di poter avere il proseguimento del corso di formazione Assistenti Familiari. Per informazione contattare 351.3838335 anche su whatsapp (Vittoria Giani, presidente dell’Associazione For Life) o scrivere email a: info@associazioneforlife.com.