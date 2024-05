Savona, al Chiabrera smembrata una quinta. I ragazzi: “Messi davanti al fatto compiuto”. Il dirigente: “Scelta migliore per l’istituto”

Savona. “Non vogliamo che nessuna seconda (quarta liceo) del classico Chiabrera Martini venga smembrata, non possiamo fare l’anno della maturità in queste condizioni”. Lo affermano a gran voce gli studenti della 2C, (portavoce anche delle altre classi) dopo la decisione del dirigente scolastico Domenico Buscaglia che ha chiesto ed ottenuto in deroga la riduzione da tre a due classi terze indirizzo classico per mancanza di personale docente (alcuni docenti verranno utilizzati per mantenere le 3 sezioni al ginnasio).

“Così le tre classi avranno tra i 27 e i 28 studenti durante l’ultimo anno – proseguono – sarebbe tutto di difficile gestione, e soprattutto siamo stati messi davanti al fatto compiuto senza possibilità di replica”. I ragazzi quindi non si arrendono di fronte alla decisione del dirigente scolastico di smembrare la 2C (la meno numerosa) nelle due rimanenti classi (future terze) dovuta alla carenza di personale docente. “Noi in particolare abbiamo già avuto problemi durante il percorso scolastico, al primo anno siamo stati per un po’ di tempo senza il professore di italiano che, essendo una persona fragile, è andato in pensione un anno prima poiché c’era il covid – spiegano – non vogliamo farne una questione personale, ma cambiare i professori anche durante l’ultimo anno ci sembra ingiusto”.

“Noi siamo una classe unita, ripeto non vogliamo farne una questione personale ma pochi giorni fa abbiamo avuto anche una compagna che è andata in arresto cardiaco , ed è stata salvata da un nostro compagno e dal professore. Non è da sottovalutare questa cosa e pensiamo di meritare di fare l’ultimo anno insieme – concludono – come le altre classi”.

In una una circolare mandata alle famiglie, agli studenti e ai docenti a metà aprile Buscaglia ha spiegato che “al fine di offrire un percorso quinquennale sostenibile agli studenti che il prossimo anno affronteranno l’indirizzo classico” e “stanti gli stretti limiti di organico” ha ottenuto in deroga dall’Ufficio scolastico regionale, la possibilità di ridurre a due le classi terze indirizzo classico e di ottenere una terza sezione di quarta ginnasio“.

Poi motiva la decisione con i numeri: “Visti gli iscritti e la serie storica dei tassi di ripetenza, la previsione per l’anno scolastico 24 – 25 è di 62 studenti del primo anno, mentre è di 55 all’ultimo anno, con 7 studenti in meno”.

Ma questo non è bastato a “placare” gli studenti. I genitori delle classi interessate hanno scritto al dirigente per chiedere un riesame della decisione: “I rappresentanti degli studenti e dei genitori sono stati messi di fronte al fatto compiuto e non è stato ascoltato il loro disappunto“.

“Avrei avuto tre prime solo a parità di numero di classi. Avendo 61 iscritti avrei dovuto fare due classi da 30 e 31. Ho cercato in tutto l’istituto e l’unica possibilità, su 50, l’unica classe facilmente smistabile era quella del quarto anno formata da 15 alunni nelle altre due (da 20 ciascuna diventando da 27 e 28) – ha spiegato il dirigente Buscaglia -. Così facendo si perde una sezione per un solo anno. Nel 2025 ci saranno 10 classi in uscita e 9 in entrata, invece che 11 e 8. Una soluzione migliore per la didattica e l’organizzazione scolastica“.

“Io devo considerare l’interesse globale dell’istituzione scolastica. Era preferibile fare questa scelta. Non l’ho deciso io da solo, ma la richiesta è stata approvata dall’ufficio scolastico, oltre ad averla condivisa con lo staff e i coordinatori delle classi. Preciso ancora che con i rappresentanti degli studenti e dei genitori ho messo sul tavolo questa cosa e ho detto ai ragazzi di vedersi con le altre sezioni per decidere come dividersi. Alla seconda riunione ho aggiunto che avrei lasciato una quota di ore di potenziamento alla 3A e alla 3B, ognuna avrà due ore di matematica, due ore di storia e filosofia e due di latino e greco da utilizzare in più a settimana rispetto alle altri classi”.

E conclude con un messaggio rivolto agli alunni: “Ci vorrebbe da parte degli studenti un po’ di senso di solidarietà verso i futuri nuovi arrivati“.