Savona, a Villa Cambiaso la maiolica incontra la buona musica (e la birra artigianale) nella serata “CeramikRock”

Savona. Continuano gli appuntamenti serali della rassegna “Note in Villa” di di Villa Cambiaso. Venerdì 17 maggio dalle 18.30 la dimora storica, partner del Festival della Maiolica, sarà il palcoscenico per un evento musicale unico.

Davide Crisafulli, noto per le sue performance acustiche di musica rock, delizierà il pubblico durante l’aperitivo che si terrà nel magnifico giardino della Villa, uno spazio di oltre 2000 metri quadri in pieno centro a Savona. Sarà presentate lo stand della Birra Artigianale Davagna che con le sue diverse qualità ed aromi proporrà un aperitivo ottimo per questa serata dal titolo “CeramikRock”.

Contestualmente, in Villa Cambiaso saranno esposte opere in maiolica di artisti locali quali: Fabio Giunta, Francesco Guarino, Adamo Monteleone, Alessandro Perico, Ennio Sirello che affiancherà l’esposizione di “Novelle in Ceramica” a cura di Qui Arte e Circolo Pirandello.

Biglietto comprensivo di prima consumazione al costo di 20 euro. In caso di pioggia l’evento si svolgerà all’interno della struttura.

I posti sono limitati. Per prenotazioni e informazioni contattare via WhatsApp il numero 3703068015 o inviare una mail a info@villacambiaso.it o visitare il sito.