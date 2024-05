Savona, a luglio 35 posti in più nel nido Arcobaleno

Savona. A luglio nel nido Arcobaleno saranno disponibili 35 posti in più rispetto ai 40 attuali. Il Comune ha modificato il contratto in essere con la Cooperativa sociale onlus “Nuova assistenza” per la gestione del servizio. Palazzo Sisto ha stanziato 24.806 euro.

Dal momento che non è possibile ad oggi ipotizzare l’entità del contributo che da anni viene assegnato da Regione Liguria ai servizi che garantiscano un’estensione delle attività anche nei mesi

estivi e che, pertanto, occorre attendere il riparto regionale, Palazzo Sisto ha impegnato 24.806 euro.

La proposta è stata avanzata dalla cooperativa – si legge nella determina – “a fronte dell’intenzione dell’Amministrazione di ampliare il servizio estivo allo scopo di soddisfare un maggior numero di famiglie impegnate in attività lavorativa durante l’estate, considerata la lista di attesa a fronte delle numerose richieste che ogni anno arrivano al Comune”.