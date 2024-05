Savona, a “Il Gabbiano” un incontro sugli effetti benefici del sole e la prevenzione dei tumori

Savona. La sezione di Savona di Soci Coop Liguria e Lilt di Savona organizzano un incontro pubblico sulla prevenzione dei tumori della pelle, che si terrà giovedì 9 maggio alle 16.30, nella sala punto d’incontro Coop del centro commerciale “Il Gabbiano”, al quarto piano di via Baracca 1 (ingresso anche dai parcheggi).

L’approssimarsi della stagione estiva offre una buona occasione per affrontare con il dermatologo Marcello Cavaleri il tema di come mantenere in salute la nostra pelle con una sana esposizione al sole, di cui sono riconosciuti i benefici effetti sull’organismo e sulla psiche; inoltre, sarà possibile ricevere preziosi consigli per esporsi con cautela ed effettuare verifiche periodiche per prevenire l’insorgenza di tumori.

La partecipazione di Marcello Brignone, presidente di Lilt Savona, sarà occasione per conoscere i servizi che la Lega Italiana Lotta ai Tumori offre alla cittadinanza.

Conoscere è infatti il primo passo per tutelare la propria salute e la conferenza rappresenta quindi una preziosa occasione di confronto con gli specialisti.

L’iniziativa si svolge nell’ambito del programma “Corsi & Percorsi” dell’Associazione Tempo Libero Coop Liguria, dedicato alla prevenzione e alla diffusione di stili di vita più consapevoli e responsabili.

L’incontro è aperto alla cittadinanza e si concluderà con un rinfresco.