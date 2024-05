Santa Corona, gli infermieri del pronto soccorso “esportano” negli altri ospedali le loro competenze nella cura dei traumi ortopedici

Pietra Ligure. Condividere l’esperienza e il know how degli infermieri del Santa Corona di Pietra Ligure in ambito ortopedico a tutti gli infermieri degli altri pronto soccorso della provincia di Savona.

Il progetto è stato attivato dalla struttura complessa di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza dell’ospedale Santa Corona, grazie al lavoro di Kristian Martini e di Marco Bottizzo, entrambi infermieri, e della coordinatrice Laura Maggioni, si colloca nel solco della lunga “tradizione” che vede nel Santa Corona uno storico polo di eccellenza nelle cure ortopediche: “La corretta gestione del trauma è fondamentale in ogni pronto soccorso, ma diventa una priorità nelle strutture sede di un Trauma Center, come l’ospedale Santa Corona, il cui pronto soccorso ha una lunga tradizione di esperienza e competenza nel campo infermieristico ad indirizzo ortopedico”, ricorda Alessandro Riccardi, direttore della struttura complessa di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza del Santa Corona.

Formare adeguatamente gli infermieri che per primi devono prestare soccorso a chi ha riportato un trauma ortopedico è fondamentale: “La corretta ed adeguata gestione delle lesioni ortopediche ha un impatto molto forte non solo sulla qualità delle cure e sull’esito per i pazienti, ma anche sulla qualità percepita dall’utenza”, aggiunge ancora Riccardi.

Il corso vedrà condividere il know how in campo ortopedico degli infermieri del pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona con gli altri infermieri dei pronto soccorso della provincia savonese, che a loro volta non mancheranno di apportare il loro contributo con le competenze maturate nelle rispettive aree di eccellenza, in un percorso virtuoso di messa in comune delle buone pratiche di entrambi i presidi. L’attività di formazione prevede inoltre una seconda fase strutturata e aperta agli esterni, in modo da diffondere ulteriormente le competenze raggiunte.

“Un corso di questa natura non solo valorizza le competenze raggiunte nel tempo, ma può costituire una notevole attrattiva in tutto il territorio nazionale perché colma un vuoto formativo, non essendo attivi al momento corsi di questa natura e aperti all’esterno – aggiunge Riccardi – La formazione, come strumento di crescita professionale del personale, è per me un momento importante per il governo clinico ed è necessaria non solo per lo sviluppo delle competenze dei discenti, ma anche per rendere più solide e strutturate le competenze anche dei docenti, come ampiamente dimostrato dalla letteratura. Come responsabile nazionale della formazione della Società Italiana di Medicina d’Emergenza-Urgenza, lavorare su progetti formativi di qualità è estremamente importante per il personale, ma ancora più importante investire su progetti di qualità per essere più attrattivi e far crescere il prestigio della struttura”, conclude.

L’ultima giornata del corso si è tenuta oggi, mercoledì 8 maggio. Nell’occasione i “corsisti” hanno ricevuto la visita di Brunello Brunetto, consigliere regionale e già primario di Anestesia e rianimazione degli ospedali di Savona e Cairo Montenotte e direttore del Dipartimento di emergenza urgenza dell’Asl2.

Durante l’incontro, Brunetto ha potuto constatare la qualità e l’importanza del lavoro svolto durante l’attività formativa: “Al Santa Corona ho prestato servizio per ben 27 anni – ha ricordato – e perciò ho praticamente ‘visto nascere’ il Trauma Center; inoltre, in qualità di anestesista e rianimatore ho sempre avuto un filo diretto con il pronto soccorso ortopedico. Ecco perché ritengo che sia fondamentale ‘esportare’ il più possibile le competenze e le conoscenze dei professionisti che lavorano in un centro d’eccellenza in ambito ortopedico come è, da sempre, il Santa Corona”.