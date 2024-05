Sanità, Regione e lista Toti: “Gli ambulatori aprono, a fallire è i gioco allo sfascio del PD”

Liguria. “A chiudere gli ospedali come è stato fatto dalle amministrazioni del passato ci vuole poco tempo, per ricostruire serve invece una programmazione e Regione Liguria continua a lavorare per garantire una sanità più vicina al territorio con un accordo con i medici di medicina generale che il consigliere Natale riesce anche a criticare ma che potenzia i distretti ed è all’avanguardia a livello nazionale. Rassicuriamo Natale e confermiamo che da maggio questo accordo, come da delibera di Giunta, è operativo. E dunque, dopo essere stato recepito dalle Aziende Sanitarie Locali verrà portato a compimento”.

Il presidente della Regione replica così ad una nota del consigliere regionale di opposizione sul recente Accordo Integrativo Regionale stipulato tra Regione Liguria e i Medici di Medicina Generale.

“Nei distretti sanitari di tutto il territorio regionale – aggiunge l’assessore alla Sanità – apriranno gradualmente ambulatori dedicati alla bassa complessità dove medici di medicina generale garantiranno la propria presenza tutti i giorni dalle 8 alle 24. Grazie ad un progressivo adeguamento infrastrutturale il medico potrà poi interagire in tempo reale con lo specialista con il teleconsulto e potrà direttamente eseguire esami di diagnostica di primo livello. L’accordo pluriennale prevede anche la formazione e l’aggiornamento dei medici di famiglia, il sostegno per il personale di segreteria e infermieristico dedicato all’attività dei medici di famiglia”.

“È evidente che tutto questo, dunque, viene messo in pratica progressivamente nell’ottica della realizzazione del nuovo assetto organizzativo dell’assistenza territoriale che acquisisce maggiore centralità nella sanità pubblica rispetto all’assistenza ospedaliera, privilegiando, tra l’altro, la medicina di prossimità correlata anche all’innovazione tecnologica”.

“Quanto alle risorse – conclude l’assessore alla Sanità – il consigliere Natale dimentica che l’accordo, frutto di un proficuo confronto con i medici di medicina generale, prevede da qui al 2027 con un incremento progressivo, un importante impegno economico di Regione. Questa intesa dunque ha grande concretezza, ma anche coerenza perché si inserisce in un disegno più ampio di potenziamento della medicina territoriale e di alleggerimento dei pronto soccorso. In questo senso occorre ricordare l’inizio della sperimentazione nella differenziazione dei percorsi che da inizio anno ha portato nei pronto soccorso genovesi ad una riduzione dei tempi di attesa di 2-3 ore per i codici verdi”.

“Brutta bestia la gelosia. E al Pd deve dare un gran fastidio vedere che in Liguria le cose sono cambiate, che stiamo sistemando tutti i danni che hanno fatto e che per loro si prospettano tempi sempre più grami. E probabilmente anche che le loro poltrone saranno sempre più a rischio” aggiunge ancora la Lista Toti.

“Abituato a chiudere ospedali e pronto soccorso come hanno sempre fatto le amministrazioni di sinistra, Natale crede che anche per aprire nuove strutture ci voglia un giorno. Ma lo vogliamo rassicurare. Nei prossimi giorni, come annunciato, inizieranno ad aprire uno dopo l’altro gli ambulatori previsti dall’accordo siglato con i medici di medicina generale, che garantiranno la loro presenza e l’assistenza ai pazienti, insieme al personale infermieristico e grazie al contatto diretto con i colleghi specialisti. E questo tutti i giorni dalle 8 alle 24. Ciò che dà fastidio a Natale è probabilmente l’idea che con la giunta Toti si risolvono i problemi, mentre al Pd non riesce il gioco allo sfascio su cui punta nella vana speranza di tornare a fare danni alla guida della Regione”, conclude la Lista Toti.