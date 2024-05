Sanità ligure, triplicate le risorse ai privati per l’ortopedia: “Così fermiamo le fughe fuori regione”

Liguria. Un’iniezione complessiva da 21,5 milioni di euro alle strutture private accreditate per riportare in Liguria almeno una parte dei pazienti che vanno a farsi operare fuori regione. Dopo la diagnostica per immagini e la cardiochirurgia la Regione è pronta a varare il pacchetto più sostanzioso, quello delle prestazioni di ortopedia chirurgica: “Domani andrà a gara – annuncia il presidente Giovanni Toti durante il punto stampa settimanale Giovanni Toti -. Con più di 25 milioni di euro tra budget in pancia alle aziende e risorse aggiuntive, forse è il piatto più forte di questa politica di incremento delle prestazioni”.

Più in dettaglio, ai 7,1 milioni già deliberati l’anno scorso per l’acquisto di prestazioni dai privati si aggiungono 14,4 milioni (più del 200%) del piano straordinario che la Regione finanzierà in pratica con le nuove risorse derivanti dal riparto del fondo sanitario nazionale. Oltre a questi soldi le aziende del servizio sanitario regionale avranno a disposizione altri 10,7 milioni di euro. “L’obiettivo – spiega il direttore generale di Alisa Filippo Ansaldi – è arrivare a 90-100 milioni di produzione complessiva“.

L’ortopedia, in particolare quella protesica, è una delle specialità che incidono di più sulla mobilità passiva, cioè il delta che la Regione si ritrova a sborsare per i pazienti che vanno a curarsi fuori dalla Liguria. Secondo i dati di Alisa, su un fabbisogno complessivo che si attesta intorno ai 125 milioni, le fughe valevano circa 50 milioni nel 2021, hanno sfiorato quota 65 milioni nel 2022 e sono calate lievemente nel 2023. Il piano della giunta Toti punta a ottenere un calo della mobilità passiva pari all’11% nel 2024 (rispetto al 2021) grazie a un incremento del 26% della produzione garantita da strutture pubbliche e private.

È vero che il governatore Toti aveva teorizzato l’azzeramento della mobilità passiva, “e l’azzeramento è l’obiettivo al quale tutti noi puntiamo – spiega l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – ma esisterà sempre una mobilità passiva fisiologica. L’inversione di tendenza è un segnale di progressivo cambiamento. L’unica via è affidarsi al privato accreditato in grado di ingaggiare i professionisti che erano nel pubblico e sono andati nel privato trascinando con sé i pazienti per un effetto osmotico. L’unico modo per invertire l’osmosi è cercare di attirare nuovamente i professionisti che possano riportare l’ortopedia protesica in Liguria”.

Ragionamento che Gratarola aveva già enunciato per la cardiochirurgia, su cui la Regione ha investito altri 3,8 milioni per una gara che, conteggiando anche le risorse già disponibili nel piano ordinario, vale circa 18 milioni di euro all’anno per quattro anni. In questi giorni si insedia la commissione deputata a valutare le manifestazioni di interesse, anche se in realtà ha risposto solo un soggetto, l’Iclas di Rapallo. In Liguria effettivamente non esistono liste d’attesa per questa specialità, ma la mobilità passiva nel 2022 ha raggiunto i 5,6 milioni: anche in questo caso si spera di arginare le fughe convincendo i professionisti a tornare “in patria” a fronte di maggiori disponibilità economiche.

Intanto la Liguria incassa anche il dietrofront del governosulla norma – impugnata – che permetteva alle aziende pubbliche di acquistare le prestazioni erogate dai propri medici in regime di intramoenia per abbattere le liste d’attesa. Misure che, secondo quanto anticipato, saranno contenute in un decreto di prossima approvazione. “Abbiamo fatto bene a decidere di non modificare la nostra leggeandando in contenzioso, visto che il governo va nella direzione che la Liguria ha tracciato in anticipo”, commenta Toti.