Sanità, il Governo ritratta: gli ospedali potranno acquistare prestazioni dai loro medici

Liguria. Alla fine il Governo darà ragione alla Liguria, almeno in parte. Le aziende sanitarie potranno acquistare dai propri medici prestazioni sanitarie in regime di libera professione intramuraria per abbattere le liste d’attesa. Era una delle norme che la Regione Liguria aveva varato nell’ultima sessione di bilancio, impugnata poi dal Consiglio dei ministri che l’aveva giudicata “inapplicabile”. E ora lo stesso esecutivo, secondo le ultime indiscrezioni, si appresta a vararla tra le misure per far fronte alla crisi della sanità pubblica.

“Abbiamo fatto bene a eccepire quanto di nostra competenza e quindi a decidere di non modificare la legge andando in contenzioso, visto che il Governo, pur avendo impugnato per coerenza nazionale, va nella direzione che la Liguria ha indicato in anticipo. Quindi riteniamo che sia il riconoscimento della bontà della nostra decisione”, commenta il presidente ligure Giovanni Toti che aveva escluso di fare marcia indietro sfidando il giudizio della Corte costituzionale.

Ora la norma della Liguria, che non è mai stata applicata ma nemmeno abrogata, risulterà superata se davvero il governo Meloni metterà in atto quanto si vocifera da alcuni giorni, cioè un provvedimento che consenta agli ospedali di comprare prestazioni extra dai propri dipendenti in modo da aumentare l’offerta pubblica. Tra gli altri punti allo studio di Palazzo Chigi ci sarebbero finanziamenti per aumentare le prestazioni nelle specialità per cui i tempi d’attesa sono maggiori (soldi che andrebbero a integrare il piano straordinario già messo in atto dalla Regione, pronto a spiccare il volo coi 21,5 milioni per la gara di ortopedia chirurgica), ma anche linee guida sull’appropriatezza delle prescrizioni e controlli sulle ricette di medici di base e specialisti.

“Attendiamo l’uscita del decreto che potrà darci uno strumento ulteriore per acquisire prestazioni – precisa l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola -. Ovviamente non abbiamo ancora pensato a un budget, ma i medici dipendenti potranno poi aderire a eventuali iniziative delle aziende sanitarie”.

Per ora, invece, non si parla di consentire ai medici dipendenti della sanità pubblica di operare nelle strutture private. Anche questa novità, prevista per i professionisti che abbiano già optato per l’esercizio dell’attività intramoenia, era contenuta nella legge regionale ligure impugnata dal Governo. Resta da capire se la Regione deciderà comunque di andare allo scontro, se l’esecutivo nazionale proporrà un provvedimento anche su questo punto oppure se la norma verrà semplicemente accantonata.