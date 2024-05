Sanità, dal primo luglio Bardineto e Calizzano resteranno senza medico di famiglia

Calizzano. Dal primo luglio i comuni dell’Alta Valle saranno senza il medico di famiglia che presta servizio a Calizzano e Bardineto. È il sindaco Pierangelo Olivieri ad annunciare ai residenti la volontà di attivarsi per mantenere il servizio.

“Abbiamo appena appreso che a seguito di remissione dell’incarico formalizzato dalla stessa, la dottoressa Sabrina Briozzo dal 30 giugno cesserà la funzione di medico convenzionato Asl per il nostro territorio – scrive il primo cittadino di Calizzano – Si tratta di un fatto che genera conseguenze inaspettate e negative per la gestione di tutto quello che riguarda l’assistenza sanitaria”.

“Nell’ambito del costante contatto con la direzione generale di Asl 2 ci siamo immediatamente attivati prendendo contatto con il direttore generale Michele Orlando, la direttrice sanitaria Monica Cirone e il direttore del Distretto Sanitario delle Bormide Luca Corti per avere indicazioni circa gli adempimenti che Asl 2 come soggetto titolato, intende ed intenderà assumere, evidenziando ovviamente l’importanza e l’assoluta urgenza che la risoluzione della situazione assume per l’intera comunità del territorio”.