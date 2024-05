1 giugno il primo Pride di Savona. Il Pd: “I cittadini Lgbtiq+ non possono continuare a subire discriminazioni”

Savona. Sabato 1 giugno 2024 si terrà il primo Pride di Savona, nato per volontà delle associazioni Please Savona Rainbow e Arcigay Savona, in collaborazione con il Comune e con molte realtà savonesi. Uno degli scopi di questo evento sarà quello di commemorare Penelope Please.

Evento che è stato accolto, appunto, con entusiasmo sia dall’amministrazione comunale che alcune delle associazioni presenti sul territorio che dal Pd di Savona.

“Il Pd comunale di Savona dà il benvenuto al gay pride del 1 giugno nella nostra città. Un evento nato per affermare in modo colorato, festoso e provocatorio, il diritto delle persone a manifestare il proprio libero orientamento sessuale in una società che si auspica inclusiva e libera. I cittadini Lgbtiq+ non possono continuare a subire discriminazioni e avere diritti negati, frutto di posizioni anacronistiche e di finti moralismi di chi non sa misurarsi con il paese reale”, si legge nella nota firmata da Simone Anselmo, segretario del Pd Savona.

“Senza parlare delle contraddizioni della destra che quando deve prendere voti non fa differenze e come dice lo slogan della Meloni “non importa il tuo orientamento sessuale…scrivi Giorgia” – prosegue – ma quando deve esprimere posizioni politiche in atti concreti, non firma un importante testo della Unione Europea contro le discriminazioni, per una politica inclusiva”.

“Servono impegni concreti e non solo parole – conclude Anselmo – e noi ci siamo a sostenere Savona città dei diritti: anche questa una nuova rotta della cultura”.