Rolli Run, domenica 19 maggio la corsa nel salotto barocco per “Genova giardino d’Europa”

Genova. Un circuito di circa 1.600 metri da ripetersi tre volte per i runner e una volta sola per chi passeggia, con partenza e arrivo in piazza Fontane Marose e la possibilità di fermarsi per scoprire, in compagnia dei divulgatori scientifici dei Rolli Days, le peculiarità storico-artistiche di quattro dei più bei Palazzi genovesi dei Rolli.

È stata presentata oggi, presso la Sala Dorata di Palazzo di Tobia Pallavicino, la “Rolli Run, una corsa nel salotto barocco”, la stracittadina non agonistica organizzata domenica 19 maggio dal Comune di Genova in occasione dei Rolli Days “Genova Giardino d’Europa” – 17-19 maggio – e di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport.

La corsa, aperta a tutti e senza bisogno di certificato medico, consentirà ad appassionati di sport e cultura di correre all’interno della splendida cornice del centro storico, puntellata da alcuni dei più affascinanti Palazzi dei Rolli che, tra venerdì 17 e domenica 19 maggio, saranno aperti a genovesi e turisti per la nuova, attesissima edizione dei Rolli Days.

Il percorso si snoderà attraverso i vicoli con il seguente itinerario: piazza Fontane Marose – salita Santa Caterina – largo Eros Lanfranco – via Roma – piazza Labò – piazza De Ferrari (con giro attorno alla fontana) – salita del Fondaco – piazza San Matteo – via David Chiossone – vico della Rovere – via Luccoli – piazza Luccoli – vico Superiore del Ferro – piazza del Ferro – vico del Ferro – via Garibaldi – piazza Fontane Marose, da ripetersi tre volte per i runner e una volta sola per chi, invece, affronterà la corsa in maniera blanda.

Chi cammina, in particolare, sarà atteso dai divulgatori scientifici dei Rolli Days in quattro luoghi: largo Lanfranco, piazza San Matteo, Piazzetta Luccoli e piazza Fontane Marose, rispettivamente davanti al Palazzo Antonio Doria, alla Chiesa di San Matteo contornata dai Palazzi dei Rolli di proprietà della famiglia Doria, al Palazzo Nicolò Spinola di Luccoli e al Palazzo Ayrolo Negrone, di cui sarà possibile scoprire la storia insieme a quella di tutto il Sistema dei Palazzi dei Rolli.

«Lo Sport è Cultura e questa nuova iniziativa, che si aggiunge alle mostre ed ai convegni già ospitate nell’ambito del palinsesto di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, coniuga perfettamente questo binomio – dichiara l’assessore comunale allo Sport – Lo Sport è anche un volano importante per la promozione turistica del nostro territorio e con la Rolli Run promuoviamo anche la conoscenza di uno dei nostri siti artistico-culturali più rappresentativi: i Palazzi dei Rolli. Alla vigilia della nuova edizione primaverile, arriva così un’occasione per conoscere da una prospettiva inedita questi meravigliosi Palazzi patrimonio dell’Unesco».

«La Rolli Run è un primo passo per creare una sinergia importante tra il mondo della cultura e il mondo dello sport, dimostrando quanto sia significativo pensare alle città, al patrimonio e al territorio come luoghi di benessere, anche fisico – spiega il coordinatore del Tavolo della Cultura del Comune di Genova Giacomo Montanari – Attenzione, non stiamo dicendo di utilizzare i luoghi monumentali come spazi alternativi per l’attività sportiva o confondendo i due registri, ma che la relazione con il mondo dello sport e con gli sportivi professionisti e non – la Rolli Run è veramente accessibile a tutti – è un canale importante di dialogo. I modelli ci sono, e sono eccellenti: ricordo solo che Roma aprirà i suoi Musei gratuitamente per tutti i partecipanti alla grande Maratona del 2025, così come il Louvre e i siti museali francesi faranno per le Olimpiadi di Parigi 2024. Sport e cultura sono strumenti di welfare imprescindibili per lo sviluppo della persona e questo evento vuole essere un’occasione per ribadire la centralità di queste attività e il sostegno che va costantemente espresso dalle istituzioni perché i cittadini possano accedere a questo genere di attività e di proposte con le minori barriere possibili».

«I Rolli sono un prezioso patrimonio della nostra Regione e valorizzarli attraverso lo sport, inteso come attività fisica inclusiva e per tutte le età e abilità, è un’iniziativa brillante e originale – commenta l’assessore allo Sport della Regione Liguria – Per i liguri sarà un’esperienza inedita all’interno di un contesto di bellezza che sicuramente già conoscono e amano. È importare cercare sempre nuovi spunti per promuovere il territorio e diffondere la cultura: lo sport, in questo senso, è un grande alleato delle amministrazioni e sono felice che Genova contribuisca a rafforzare questa sinergia».

«È importante declinare lo sport in ogni modo sfruttandone le proprietà aggregative, e la Rolli Run unisce gli aspetti peculiari della pratica dello sport cosiddetto “per tutti” all’elemento culturale – aggiunge la vicepresidente del Coni Silvia Salis – Sport è cultura, sport e cultura, due concetti che possono cambiare il volto di una città. In bocca al lupo a tutti i partecipanti».

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Gli iscritti alla Rolli Run potranno ritirare il pettorale e la maglia gara da indossare durante la corsa nell’atrio di Palazzo Tursi, in via Garibaldi 9, presso gli uffici della Direzione Comunicazione ed Eventi, dalle ore 15.00 di venerdì 17 alle 9.00 di domenica 19 maggio, previa firma della liberatoria.

Il ritrovo per tutti i partecipanti sarà tassativamente alle 9.25 in piazza Fontane Marose, dove sarà allestito un piccolo village dedicato. La partenza è fissata alle ore 10.

Informazioni e iscrizioni, fino a un massimo di 500 posti, ai link https://landing.visitgenoa.it/rollidays-online/rolli-days/ e https://rollidays.happyticket.it/eventi/rolli-run.html

Il percorso, delimitato nei punti principali da transenne, sarà presidiato da volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri e di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, a disposizione dei partecipanti per informazioni e indicazioni logistiche.

La “Rolli Run, una corsa nel salotto barocco” è inserita nel calendario di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport.

Alla conferenza stampa di presentazione della Rolli Run, che si è svolta presso la Sala Dorata dì Palazzo di Tobia Pallavicino, erano presenti l’assessore comunale allo Sport, il coordinatore del Tavolo della Cultura del Comune di Genova Giacomo Montanari, la vicepresidente del CONI Silvia Salis, la prorettrice dell’Università di Genova Nicoletta Dacrema e il vicepresidente di Camera di Commercio Alessandro Cavo.