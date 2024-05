Riviera Beach Volley: tappa ad Albissola con oltre sessanta coppie Gold e Silver

Albissola Marina. Sessanta coppie Gold e Silver maschili e femminili. Questo il risultato straordinario, in termini di presenze, del primo weekend di beach volley albissolese targato Riviera Beach Volley sui cinque campi adibiti tra spiagge libere comunali, Lido Spa Resort e Soleluna Village.

Numeri importantissimi alla luce della concomitanza con la Marathon di Bibione, l’evento di beach volley più grande del mondo che ha richiamato tra gli altri anche tantissimi liguri. Cifre che si aggiungono ai numeri record della rassegna “Back to the sea 2” del Riviera Beach Volley che ha totalizzato oltre 400 coppie nella categoria del campionato italiano per società Fipav che ha già toccato Santo Stefano al Mare, Alassio e Laigueglia.

“Stiamo per giungere alla conclusione di un percorso incredibile – spiega Alessio Marri, presidente Riviera Beach Volley –. Con il nostro staff abbiamo montato oltre 40 campi ospitando circa 1.500 beachers in collaborazione con tantissime società di tutto il nord Italia. La cooperazione con le realtà principali di Torino e Milano oltreché il sodalizio con Be.vo San Bartolomeo e Genova Beach Volley Club si sono rivelate il presupposto essenziale per realizzare nell’ordine lo Spring Beach Camp, il clinic di allenamento più grande di Italia grazie al quale Laigueglia su 24 ha superato persino la storica Rimini in termini di partecipanti, e il concentramento del campionato per società Fipav più grande di Italia prima delle finalissime di Bibione”.

Su Albissola livello tecnico altissimo anche in previsione del B1 3000 maschile del 18 e 19 maggio che prevederà l’arrivo della prima fila degli atleti nazionali in un torneo che sa di pre tappa del campionato italiano assoluto come del resto Albissola aveva ospitato negli ultimi due anni con grandi riscontri. Trenta coppie tra le prime in Italia si sfideranno sui campi albissolesi con in palio un ricco montepremi e punti pesanti fondamentali per la Serie A assoluta. “Il Comune di Albissola Marina continua la politica di destagionalizzazione con eventi sportivi di altissimo livello – ha dichiarato il consigliere comunale Roberto Bragantini -, manifestazioni come questa sono un volano di valori importanti per i giovani e per il turismo, oltreché un’occasione per avere spiagge pulite e frequentate fuori stagione”.