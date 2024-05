Riviera Beach Volley: Federico Geromin e Matteo Camozzi vincono il torneo B1 3000

Albissola Marina. Spettacolo di grande livello ad Albissola Marina per il torneo B1 3000 organizzato dal Riviera Beach Volley a conclusione della rassegna intitolata “Back to the sea 2”.

Vincono una finale tiratissima al terzo set i milanesi Federico Geromin (mvp del torneo) e Matteo Camozzi contro il ligure Simone Podestà e il giovanissimo Nicolas Brucini. Terzo posto per l’intramontabile Davide Dal Molin, campione italiano per due volte e ancora in grandissima forma nonostante i 48 anni, e la promessa talentuosa torinese Raoul Acerbi.

Quarto posto a sorpresa per il duo di Chiavari Fabbri-Bastogi capaci di sconfiggere i quotatissimi Seregni-Siccardi per 2-1 ai sedicesimi di finale. Tale è stato il livello tecnico che si sono piazzati rispettivamente al quinto e al settimo posto atleti del calibro di Andrea Lupo, fratello del campione Daniele, in coppia con Fabrizio Mussa, i ravennati sempre più in ascesa Spadoni-Luisetto, Martino-Copelli e i fratelli Pizzileo.

“E’ stata una manifestazione di livello eccezionale – spiega Alessio Marri, presidente Riviera Beach Volley – con un serie Beach B1 abbiamo attirato campioni e atleti della prima fila che partecipano al campionato italiano assoluto, in pratica la Serie A del beach volley”. Sono infatti giunti da tutta Italia oltre 27 coppie che si sono dati battaglia sui 3 campi dei Lido Spa Resort e Soleluna Beach più i due campi allestiti per l’occasione sulle due spiagge libere comunali del centro, rispettivamente campo 4 Retificio Far e campo 5 Menabrea, sponsor principale della manifestazione.

“Albissola Marina in questo connubio con Riviera Beach Volley – ha commentato il sindaco Gianluca Nasuti – si conferma capoluogo della Liguria anche per il beach Volley con manifestazioni che richiamano gli atleti più forti di Italia”.

Da segnalare anche l’ottima gestione tecnica federale dell’evento da parte del supervisor Angelo Esposito coadiuvato nella gestione arbitrale da Valeria Ferrarese, responsabile arbitri. In due week-end sono state così 90 le coppie partecipanti alle competizioni organizzate dal Riviera Beach Volley, cifra che acquista ancora più valore se si considera che in contemporanea si svolgeva la Beach Volley Marathon di Bibione e in quest’ultimo fine setttimana Kiklos di Bellaria Igea Marina. Si conclude così la rassegna RBV “Back to the sea 2” che ha raccolto oltre 1400 atleti complessivi nelle 4 location di Santo Stefano al Mare, Alassio, Laigueglia e infine Albissola Marina, dove il Riviera beach Volley (insieme a Finale Ligure) ha aperto i suoi battenti a partire dal 2015 portando ben 2 tappe del campionato italiano assoluto nel 2022 e nel 2023, le prime storiche mai realizzate in provincia di Savona valorizzando la tradizione storica albissolese in questa disciplina sportiva.

“Tanta soddisfazione – conclude il consigliere comunale con delega allo sport Roberto Bragantini – un bellissimo spettacolo che dimostra non solo l’alto valore visto in campo ma quanto la promozione turistica del nostro meraviglioso paese passi anche attraverso lo sport”.