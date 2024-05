Rigassificatore, successo per l’incontro pubblico del Pd a Savona: “Progetto preoccupante a livello ambientale e dannoso per l’economia”

Savona. Ha visto la partecipazione di più di un centinaio di persone l’incontro pubblico “No al rigassificatore: non ci fermiamo” organizzato dal Partito Democratico e tenutosi ieri sera a Savona presso la Sms delle Fornaci “Giardino Serenella”.

“Oltre cento persone hanno partecipato alla discussione, con gli interventi del segretario provinciale dei Giovani Democratici Andrea Ferrari, del sindaco Marco Russo, del consigliere regionale Roberto Arboscello, della responsabile nazionale ambiente del PD Annalisa Corrado e del capogruppo PD al Parlamento Europeo Brando Benifei – spiegano Emanuele Parrinello, segretario provinciale del Pd, e Simone Anselmo, segretario dell’Unione comunale di Savona del PD – Il nostro Partito ieri ha ribadito per l’ennesima volta la propria netta contrarietà a un progetto datato, preoccupante a livello ambientale, dannoso per l’economia del nostro territorio e in netto contrasto con il modello di sviluppo che il territorio savonese ha scelto e sta costruendo”.

“Confidiamo che l’unità del territorio, delle amministrazioni comunali e soprattutto dei cittadini, che già diverse volte hanno saputo mobilitarsi e rispondono sempre con entusiasmo a ogni appuntamento di questa battaglia, possa contribuire a fermare un progetto inutile e dannoso”.