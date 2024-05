Rigassificatore, Snam convoca i proprietari dei terreni per gli espropri: domani incontro a Ferrania

Cairo Montenotte. È in programma domani, giovedì 30 maggio, a Cairo Montenotte l’incontro organizzato dal Comitato Culturalmente con i proprietari dei terreni coinvolti nel progetto del nuovo rigassificatore di Savona.

Il confronto nasce con l’obiettivo di “informare dei progetti folli – spiegano gli organizzatori – che minano l’incolumità dei cittadini, ignari dei rischi che corrono”.

Oggi alcuni proprietari di Vispa e Altare sono stati convocati da Snam e sale la preoccupazione, “soprattutto per il modus operandi – commentano i sindaci dei territori coinvolti, Rodolfo Mirri e Roberto Briano.

“Nessuno ha informato le amministrazioni comunali, e ad una richiesta di chiarimenti Snam ha risposto che non è tenuta a farlo, bensì procede il suo iter – rimarca il primo cittadino di Altare – Credo che per un progetto così ci voglia più trasparenza e soprattutto occorra confrontarsi con tutte le parti in causa”

L’appuntamento è fissato alle 17 in Borgata S. Pietro 44, a Ferrania.