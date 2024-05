Rigassificatore, Piana potrebbe non essere il nuovo commissario

Pallare. “Ho saputo cosa ha affermato ieri il ministro Gilberto Pichetto Fratin riguardo al ruolo di commissario dell’iter del riposizionamento del rigassificatore, ma ad oggi da Roma ancora non mi è stato detto nulla“. Sono queste le precisazioni fatte dal vicepresidente Alessandro Piana che era in visita nei comuni di Pallare per la presentazione del progetto “Tre Laghi-Tre Abeti” .

Come già detto nei giorni scorsi, da martedì 7 maggio, Piana è subentrato a Toti in tutte le sue funzioni dopo che il presidente è stato messo ai domiciliari con l’accusa di corruzione e voto di scambio. Ma il governatore era stato incaricato del ruolo di commissario (da luglio 2023) da decreto 2366 del 2023 al “presidente pro-tempore della Regione Liguria“ quindi ora il ruolo sarebbe dovuto passare nelle mani di Piana: “Si il decreto dice questo – afferma il vicepresidente – ma ripeto da Roma non ho ancora ricevuto alcun mandato. Come ha affermato il ministro ieri sono in corso delle verifiche a livello giuridico, quindi aspettiamo di vedere come evolve la situazione”.

“Posso aggiungere anche che il presidente Toti ha delle competenze in più a riguardo rispetto a me, per cui non è così scontato che venga nominato io nuovo commissario”, sottolinea Alessandro Piana.

Come ribadito ieri dal ministro dell’Ambiente il progetto andrà avanti: “L’iter proseguirà, porteremo avanti tutti gli impegni”, conclude il vicepresidente.