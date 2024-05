Rigassificatore, iter più difficile dopo l’arresto di Toti: si fa strada l’ipotesi che possa restare a Piombino

Savona. Forse ci siamo, forse (forse) perlomeno sorgono ostacoli sulla possibilità che il rigassificatore sia spostato da Piombino alla rada di Savona e Vado Ligure. O, almeno, comincia a vacillare la granitica certezza dei tempi di Toti-commissario sull’arrivo della Golar Tundra.

Il cambio di scenario si deve ovviamente all’inchiesta su Toti, Signorini & C., anche se la vicenda del rigassificatore non è in alcun modo citata nelle indagini.

Vediamo il perché, cominciando da alcune valutazioni tecniche assai importanti.

Intanto, come potete leggere con dovizia di particolari su IVG, il Ministero dell’Ambiente ha chiesto alla Snam decine di integrazioni da fornire entro venti giorni, un tempo che può essere procrastinato solo per giustificati motivi.

Le richieste del ministero riguardano tra le altre le dimensioni dell’area di cantiere, gli ammodernamenti alla nave per passare dalla banchina al mare aperto, le potenziali interferenze su specie e habitat del Santuario dei cetacei, la valutazione su possibili condizioni meteo estreme, sul prelievo delle acque e sui possibili effetti negativi sull’ambiente.

Insomma, non proprio bruscolini. Snam ha già risposto che fornirà le risposte nei termini stabiliti.

Ma si tratta del normale iter della pratica o di qualcosa in più? In effetti ci si aspetterebbe che dubbi così importanti fossero già risolti, anche perché si aggiungono ai “pesanti” quesiti espressi nel novembre 2023 da Guardia Costiera, Vigili del fuoco, Arpal, Istituto Superiore di Sanità e Ispra: importanti enti istituzionali, non pericolosi facinorosi.

La Guardia Costiera chiedeva ad esempio integrazioni rispetto alle interferenze con le altre attività portuali, l’Istituto Superiore di Sanità rilevava che l’opera si inserisce su un territorio già fortemente antropizzato e l’Ispra domandava integrazioni su aria, acqua e rumore.

Ci si chiede quindi perché mai un politico eventualmente diverso da Toti dovebbe assumersi una responsabilità così grossa, facendo pagare al proprio partito pesanti conseguenze elettorali. Il governo potrebbe anche scegliere una figura tecnica, ma non sarebbe un bel gesto tagliar fuori la politica.

Va inoltre ricordato che il trasferimento della Golar Tundra (un gigante dalle proporzioni di una nave da crociera) da Piombino a Savona-Vado è un impegno che l’attuale governo ha ereditato dall’esecutivo Draghi, una posizione facilmente aggirabile dal punto di vista politico (si vede ben di peggio), magari con l’aiutino di qualche impedimento tecnico.

Piano piano quindi (anche se nessuno lo ammetterebbe mai apertamente) potrebbe formarsi un’ampia convergenza sui vantaggi di non trasferire la Golar Tundra, con un grande respiro di sollievo della nostra provincia.