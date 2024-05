Rigassificatore, il ministero dell’ambiente richiede decine di integrazioni: Snam dovrà rispondere entro 20 giorni

Savona/Vado Ligure. Il ministero dell’ambiente ha chiesto a Snam decine di integrazioni al progetto che riguarda l’installazione del rigassificatore al largo di Savona e Vado Ligure. La risposta della società proponente dovrà rispondere entro 20 giorni, ma, Snam potrà chiedere richiesta motivata di sospensione dei termini per la trasmissione dei documenti. In caso di mancata risposta da parte della società proponente, l’istanza verrebbe archiaviata.

Viene chiesto a Snam di specificare le dimensioni delle aree di cantiere distinguendo in occupazioni temporanee e definitive descrivendo lo stato attuale dei luoghi, la loro destinazione e il loro effettivo utilizzo. Per quanto riguarda l’ormeggio, il ministero chiede di chiarire quali ammodernamenti saranno effettuati per consentire alla nave di stare in mare (ora è in porto a Piombino).

Nel documento viene evidenziato che il progetto interessa aree vicine alla Rete natura 2000 sia a terra che in mare, viene quindi richiesto di approfondire le potenziali interferenze dirette e indirette sulle specie e habitat di interesse conservazionistico presenti nel santurio per i mammiferi marini, di valutare le anomalie meteo-climatiche per quel che riguarda le onde e le correnti, di valutare gli effetti meccanici dovuti al prelievo di acqua di mare e di quelli dovuti all’interazione termo chimica sul plancton.

Snam dovrà anche consegnare un documento dove vengono forniti gli elementi di valutazione e la descrizione dei previsti effetti negativi sull’ambiente, oltre alla valutazione della consistenza della pericolosità sismica e geologicoidraulica e le immagini ante e post operam attraverso fotosimulazioni che rendano maggiore evidenza dell’inserimento dell’opera nel paesaggio.

“Le richieste di integrazione pervenute dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del Ministero dell’Ambiente rientrano nel contesto della normale procedura di istruttoria di Valutazione di Impatto Ambientale. Dopo un primo esame della documentazione – spiega Snam – ritieniamo le richieste in linea con quelle già avanzate dalla Regione e dall’Ispra e sulle quali sono già in corso valutazioni. Forniremo un puntuale riscontro alle osservazioni presentate nelle sedi opportune e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente“.