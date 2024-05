Riforma autovelox, Comuni e Provincia di Savona alla finestra: “In attesa di approfondire la nuova legge”

Savona. La riforma degli autovelox sembrerebbe non avere ripercussioni sui rilevatori di velocità esistenti in provincia di Savona.

La regola principale del decreto è che i radar per sanzionare l’eccesso di velocità non potranno più operare in contesto urbano sotto i limiti del 50 chilometri all’ora. Fuori dai centri i segnali di limite di velocità dovranno essere posizionati almeno 1 chilometro prima del velox, la velocità massima individuata non deve essere inferiore di oltre 20 km/h rispetto a quella massima generalizzata da codice della strada rispetto alla tipologia di strada.

“Per la provincia, la procedura rimane invariata, considerando che i nostri dispositivi di velocità, operativi potenzialmente 24 al giorno per tutto l’anno, hanno ottenuto regolare autorizzazione dalla

Prefettura, in piena conformità con il Codice della Strada. Inoltre, avevamo precedentemente presentato una richiesta all’Osservatorio per la Sicurezza Stradale, identificando le criticità e gli incidenti verificatisi sulle strade coinvolte“, commenta il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

“Una questione distinta riguarda la gestione dei dispositivi noti come ‘velobox’, caratterizzati dal colore arancione, i quali necessitano non solo della presenza dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità all’interno, ma anche di personale qualificato sul posto per contestare immediatamente le infrazioni e applicare le relative sanzioni. Attualmente, qualora si rendesse necessaria l’installazione del velobox entro i confini del territorio comunale, sarà il Comune stesso a procedere con tale operazione. Tuttavia, nel caso in cui il dispositivo debba essere collocato lungo una strada provinciale all’interno del centro urbano e su richiesta del Comune, spetta alla Provincia il compito di rilasciare l’autorizzazione. Attendiamo di esaminare ciò che sarà ufficialmente stabilito all’interno del Decreto e le relative disposizioni“.

Non cambia nulla per i velox sull’Aurelia a Pietra Ligure e Borgio, installati recentemente. Per quanto riguarda i territori di Quiliano (dove ne è presente uno, in superstrada, mentre quelli in paese sono velobox) e Vado Ligure (dove gli ultimi installati sull’Aurelia e verso la valle di Vado sono, però, velobox) le amministrazioni comunali devono ancora approfondire la questione per valutare eventuali modifiche.