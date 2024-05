Ricordando Marco Siri: due bici elettriche donate alla Croce Bianca di Spotorno

Spotorno. “Siamo felici per esserci riusciti”. Grande soddisfazione da parte degli organizzatori dell’iniziativa “Ciao Marco”. Un progetto iniziato qualche mese fa, in nome di un amico che non c’è più. Marco Siri, scomparso prematuramente.

La sua passione, la bicicletta. Per lui una raccolta fondi perché il suo ricordo potesse anche trasformarsi in qualcosa di concreto, per fare del bene agli altri. E così è stato: ieri due bici elettriche per il primo soccorso, dotate di dispositivo DAE, sono state donate alla Croce Bianca di Spotorno.

Una giornata di emozioni, tra sport e solidarietà. La consegna durante la manifestazione “Domenica Sportiva” presso la Terrazza a Mare Ferrer Manuelli. Altre due bici sono pronte per essere consegnate alla Croce Bianca di Savona.