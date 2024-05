Regione, via libera alla Festa della Bandiera ligure: approvata la proposta della Lega

Liguria. Dopo la Festa della Bandiera di Genova, controversa ricorrenza istituita nel 2018 dalla giunta Bucci, la Regione Liguria si impegna a istituire una Festa della Bandiera ligure “per cui vengano organizzate attività ed eventi che valorizzino la cultura, promuovano la conoscenza del territorio e mantengano vive le tradizioni della Liguria soprattutto fra i giovani delle scuole”. È quanto prevede un ordine del giorno presentato da Sonia Viale (Lega) e votato all’unanimità dalla maggioranza, dato che l’opposizione non era presente in aula.

“Valorizzare la cultura, promuovere la conoscenza del territorio e mantenere vive le tradizioni della Liguria sono un obiettivo fondamentale per la Regione – spiega Viale nel testo del documento -. Proprio per fini simili altre Regioni italiane (ad esempio Piemonte, Lombardia, e Veneto) hanno istituito giornate celebrative della cultura e della storia regionale. Sarebbe importante dedicare una giornata alla celebrazione istituzionale dell’identità ligure, coinvolgendo le scuole di tutto il territorio: ciò rappresenterebbe un utile segnale per il mondo giovanile, al quale è affidato il futuro della nostra comunità, sull’importanza di valorizzare il patrimonio linguistico e culturale della Liguria”.

La giornata proposta da Viale fa riferimento in particolare alla valorizzazione della lingua ligure che “sta scomparendo, complice anche l’errata convinzione che un suo utilizzo fin dall’infanzia possa compromettere la corretta acquisizione della lingua italiana nell’età scolare” e ricorda che la Regione ha tra i suoi obiettivi “contribuire a mantenere vivi i propri dialetti, anche promuovendone la trasmissione alle nuove generazioni attraverso l’attività delle associazioni di tutela e valorizzazione delle tradizioni liguri e in collaborazione con le scuole, come Regione Liguria ha già sostenuto con l’iniziativa Nonni a scuola dal 2015 al 2019″.

La bandiera della Regione Liguria è un tricolore verde, rosso e blu: rappresentano rispettivamente i monti, il sangue versato nelle guerre e il mare. Al centro c’è una caravella stilizzata che rappresenta le tradizioni marinare, sulla vela quattro stelle che rappresentano le quattro province ai lati della croce di San Giorgio, bandiera della Repubblica di Genova che dominò per secoli l’odierna Liguria.