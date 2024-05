Regione Liguria dà avvio alla rilevazione statistica delle presenze anche negli appartamenti ad uso turistico

Liguria. La Giunta Regionale, su proposta dell’assessore al Turismo, ha approvato la delibera con la quale si dà avvio alla rilevazione statistica delle presenze turistiche anche negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico (Aaut), in applicazione dell’art. 61 della L.R. 1/2024.

“Dato che fino a oggi – afferma l’assessore regionale al Turismo – tale rilevazione era limitata alle strutture ricettive adesso, dopo aver positivamente superato non pochi ostacoli in materia di privacy e pubblica sicurezza, potremo avere un quadro complessivo ancor più preciso degli arrivi e delle presenze dei turisti sul territorio ligure”.

Tenuto conto dell’elevato numero degli appartamenti censiti (oltre 34 mila in tutta la Liguria), le attività saranno organizzate per fasi: si partirà da un gruppo di Comuni campione (Alassio, Levanto, Rapallo e Sanremo) per giungere a regime entro il 2025. Saranno gli uffici della Regione che contatteranno di volta in volta i locatori degli appartamenti interessati per accompagnarli al corretto svolgimento degli adempimenti.