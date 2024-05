Regione, Arboscello (PD): “Spiagge libere meno accoglienti per il ritardo della Regione a stanziare i fondi ai Comuni costieri”

Liguria. “I comuni costieri sono bloccati e non possono provvedere al ripascimento e i lavori nelle spiagge libere perché la Regione non ha stanziato per tempo una parte dei fondi promessi. Dopo che l’assessore Scajola, all’inizio di marzo, ha annunciato che avrebbe stanziato 2,5 milioni di euro ai Comuni costieri per la pulizia, l’accessibilità, la sicurezza e il ripascimento delle spiagge, oggi, con la stagione balneare alle porte e in parte già avviata, la Regione dice, che parte di quei fondi non arriveranno prima di metà giugno, se non ci sono ulteriori ritardi”. Lo dichiara il consigliere regionale e vicecapogruppo del Partito Democratico in Regione Roberto Arboscello.

“Una situazione inaudita – spiega – che sta mettendo in forte difficoltà le amministrazioni locali – che contavano su quei finanziamenti per rendere le spiagge più accoglienti – e i cittadini che a fine maggio speravano di avere le spiagge pulite e accessibili. Tutto per la non curanza della Regione che non ha provveduto ad approvare per tempo il decreto che avrebbe già dovuto stanziare quei fondi. Siamo di fronte all’ennesimo annuncio a cui non sono seguite delle azioni e alla dimostrazione che il ‘va tutto bene’ è solo una suggestione”.

“Questo conferma l’immobilismo in cui sta versando la Giunta e la Regione e a subirne le conseguenze sono come sempre i cittadini e i Comuni”, così il consigliere regionale e vicecapogruppo PD in Regione Roberto Arboscello sui mancati finanziamenti da parte della Regione Liguria ai comuni costieri per la sistemazione delle spiagge libere”, conclude.