Rari Nantes Savona, altri due movimenti in uscita: salutano Durdic e Vavic

Savona. La Bper Rari Nantes Savona ha ufficializzato dalla prossima stagione agonistica l’attaccante Bogdan Durdic ed il difensore Marko Vavic non faranno più parte della squadra biancorossa.

Afferma Bogdan Durdic: “Un grande saluto a tutti coloro che hanno reso la mia permanenza qui indimenticabile, a tutti i lavoratori della Rari, ai tifosi, e un saluto speciale al mister Angelini, con il quale è stato un piacere allenarsi. Due anni di buoni risultati, due finali, vi auguro di continuare a raggiungere il successo. Grazie di tutto e saluti”.

Dichiara l’allenatore savonese Alberto Angelini: “Salutiamo e ringraziamo Bogdan che ha portato nella squadra un grande contributo di qualità tecnica, professionale e umana aiutandoci a conquistare due storiche finali in due anni. Ci lascia per un grande club europeo dove potrà continuare a dimostrare tutto il suo valore. Un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera”.

E, relativamente a Vavic: “Abbiamo apprezzato Marko per la sua duttilità tattica e per il suo spirito di gruppo, silenzioso ma molto combattivo. Gli impegni con la sua nazionale hanno limitato il suo ambientamento e di conseguenza il rendimento nella Rari ma resto fiducioso che l’esperienza fatta con noi possa essere proficua per il futuro della sua carriera. Good luck Marko!”.