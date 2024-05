Rari Nantes, Gianmarco Nicosia: “Ringrazio tutta Savona per aver risposto così, avevo la pelle d’oca”

Savona. La soddisfazione per aver raggiunto la finale scudetto a tredici anni di distanza dall’ultima volta, e di averla vissuta davanti ad un pubblico straordinario, è più grande della delusione per non essere riusciti ad impensierire la Pro Recco.

La conferma, al termine dell’incontro che ha assegnato lo scudetto ai biancocelesti, anche Gianmarco Nicosia. “A Savona mancava una finale scudetto da tredici anni; noi siamo contenti ed entusiasti di dove siamo arrivati – afferma -. L’annata è stata molto difficile, fatta di molte competizioni anche a livello internazionale, quindi sono veramente contento che Savona abbia risposto in questo modo. Durante il riscaldamento avevo la pelle d’oca, è stata una cosa pazzesca. Ringrazio tutta Savona e voglio che questo attaccamento continui. Nel nuovo anno quindi avremo nuovi obiettivi e giocheremo la Champions League”.

Il portiere, classe 1998, approdato in biancorosso nel 2022, conferma che per il terzo anno consecutivo sarà a difendere la porta della Rari Nantes Savona. “Ci sarò, ci saremo e la Rari farà parlare di sé”.