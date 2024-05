Randonèe “Sotto le Torri”, Riccardo Tomatis: “Occasione per far conoscere e riscoprire il territorio”

Albenga. Riccardo Tomatis, sindaco uscente di Albenga in corsa per un secondo mandato, commenta il successo della Randonèe “Sotto le Torri”.

“Grande successo per la 4° edizione della Randonnèe ‘Sotto le Torri’, manifestazione sportiva che quest’anno ha visto oltre 200 partecipanti e che continua a crescere di anno in anno portando ad Albenga atleti, spesso accompagnati dalle proprie famiglie e amici, provenienti da tutta Italia e anche dall’estero”.

“La Randonnée ha la particolarità di non comportare chiusure di strade o vie e si svolge, quindi, senza arrecare alcun disagio alla circolazione e permette a tutti i partecipanti di poter pedalare in compagnia lungo le strade del nostro entroterra contribuendo a farle conoscere e a far scoprire che il nostro territorio rappresenta il contesto ideale per poter praticare gli sport all’aria aperta”.

“Voglio ringraziare l’Albenga Bike per aver organizzato questo evento gestendo al meglio tutti gli aspetti legati alla sicurezza e all’accoglienza dei ciclisti e dei loro accompagnatori”.