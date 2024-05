Ragazzo aggredito ad Albenga, Ciangherotti (FI): “Sindaco sciacallo scarica le colpe sul governo, 5 anni di assenze e bugie per coprire la sua incapacità” 

Albenga. “Sono amareggiato per quanto accaduto la scorsa notte ad un 23enne di Albenga, aggredito da tre stranieri che volevano rubargli il monopattino. Da genitore, posso solo mandare un grande abbraccio a questa famiglia, sperando che il loro figlio possa rimettersi al più presto dopo questo brutto episodio“. Così il consigliere comunale e candidato nella lista di Forza Italia Albenga Eraldo Ciangherotti. .

“Dispiace notare l’irresponsabilità del sindaco di Albenga – spiega il consigliere comunale -, che ancora una volta non ha perso l’occasione per fare sciacallaggio mediatico su un fatto di cronaca, scaricando le colpe sul governo Meloni. In anni di amministrazione guidata dal centrosinistra e dal Partito Democratico, dai banchi del consiglio comunale non ho potuto far altro che prendere atto del menefreghismo di questa maggioranza sul tema della sicurezza. Per cinque anni, sindaco e assessori hanno basato la loro azione sulla costante negazione del problema, a cominciare da Viale Pontelungo dove l’assessore Pelosi si è sempre girata dall’altra parte di fronte a fatti di cronaca simili, tutti in giunta cercando di convincere gli albenganesi di avere percezioni sbagliate”.

“Le famiglie e i giovani che vivono e frequentano la nostra città hanno paura di uscire la sera, e questi episodi non fanno che aggravare la situazione. Non è un caso che il primo punto del patto elettorale tra Forza Italia Albenga e gli albenganesi sia proprio dedicato alla sicurezza urbana. Da anni, troppi anni, si parla dell’intensificazione della sicurezza nelle zone più critiche della città, del potenziamento dell’illuminazione pubblica e del rafforzamento della collaborazione tra la polizia locale, i carabinieri, la guardia di finanza e la polizia di Stato. Albenga ha bisogno di un sindaco e di un’amministrazione che siano presenti. Non si può sperare in un miglioramento se si scelgono le stesse persone che hanno governato la città negli ultimi 10 anni. Il voto di giugno è fondamentale per cambiare pagina sulla sicurezza albenganese e dare fiducia ad un professionista capace e presente come Nicola Podio“, conclude Ciangherotti.