Quiliano&Valleggia già al lavoro per la prossima stagione. Molinaro: “Entusiasmo travolgente, non vedo l’ora di iniziare”

Quiliano. Sarà un Quiliano&Valleggia ambizioso, consapevole ed entusiasta. L’arrivo di Gianluca Molinaro sulla panchina del sodalizio biancorossoviola sembrerebbe aver riacceso una piazza comprensibilmente delusa a causa della retrocessione sofferta quest’anno, però estremamente vogliosa di rivalsa.

A sottolinearlo non è stata soltanto l’incredibile ondata di affetto che ha fatto seguito all’annuncio del tecnico savonese come nuovo allenatore del club del neopresidente Vitellaro, ma anche e soprattutto le parole dello stesso mister.

“Ammetto – racconta Molinaro – che non mi fosse mai capitato di sedere sulla panchina di una società così ambita. Non vedo l’ora di poter ricevere le prime disponibilità da parte dei ragazzi per partire in modo tale da riuscire a cavalcare l’entusiasmo travolgente che sto percependo in questi giorni. Sto ricevendo addirittura svariate chiamate da giocatori che si stanno proponendo per venire a giocare a Quiliano, direi che i presupposti per la prossima stagione sono già più che ottimi”.

Qual è stato l’elemento scatenante che ha convinto mister Molinaro a dire “sì” al progetto del Quiliano&Valleggia?

“Ho scelto Quiliano – spiega l’intervistato – per svariati motivi. Intanto mi sento di affermare che è una società importante la quale rappresenta un paese importante che vive di calcio e di sport in generale grazie alla sua Polisportiva. Qui si lavora anche tanto sul sociale e questo, come chi mi conosce bene sa, mi ha sempre fatto piacere. In secondo luogo, oltre all’entusiasmo a cui ho fatto riferimento in precedenza, mi affascina la voglia di riscatto e di far bene proprio per la bruciatura vissuta a causa della retrocessione. La terza ragione, ma non per questo meno importante, è che questa panchina fosse ambita da tanti allenatori: il fatto che abbiano scelto me mi lusinga e mi stimola a dare tutto me stesso per riuscire ad ottenere il massimo in vista della prossima annata”.

Si è già parlato di obiettivi con la dirigenza?

“Proveremo a puntare ad arrivare il più in alto possibile senza pressioni. Prima dovremo cercare di costruire un buon gruppo in fase di mercato mantenendo un occhio di riguardo al valore umano oltre a quello calcistico. La base di partenza è ottima, motivo per cui ammetto di essere davvero entusiasta per l’inizio di questa nuova avventura”.

A sostenere il Quiliano&Valleggia saranno presenti i “Boys”, gruppo ultras locale. Quanto sarà stimolante con il supporto di una tifoseria organizzata?

“L’idea di essere supportati dagli ultras gasa sia me che i giocatori. Giocare davanti ad una tifoseria come quella del Quiliano&Valleggia è importante e sprona sempre a dare il massimo; con i tifosi al seguito si riesce sempre a dare qualcosa in più rispetto al disputare i match di fronte ad una tribuna silenziosa”.

In conclusione, quale messaggio ti senti di lanciare alla piazza?

“Quiliano dispone di una struttura importante per il savonese, qui c’è tutto quello che possa servire per fare i professionali nei dilettanti. Vogliamo stimolare il paese perchè una retrocessione scotta ma non può e non deve fare troppo male, questo perchè dagli errori si impara sempre. Pertanto chiediamo al paese di venirci dietro il più possibile perchè per loro daremo il massimo. Quiliano è una piazza importantissima e deve restarlo, cercheremo di riportare l’entusiasmo che 2 anni fa aveva trascinato la squadra alla Promozione”.